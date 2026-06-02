България

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок

2 юни 2026, 21:35
Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София
Източник: БТА

С офийският градски съд (СГС) осъди на осем години лишаване от свобода Валентин Асенов, обвинен за катастрофата в столичния квартал „Христо Ботев“, при която на 14 юли 2025 г. един човек загина, каращ АТВ, а друг беше ранен, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според съдебния състав подсъдимият е нарушил разпоредбите на Закона за движението по пътищата, като деянието е извършено по непредпазливост. Съдът постанови Валентин Асенов да изтърпи наложеното наказание при първоначален общ режим.

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

Съдът отне в полза на държавата лекия автомобил Бе Ем Ве, използван при извършването на престъплението.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Софийския апелативен съд.

Припомняме, че през октомври 2025 г. Софийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в столичния квартал „Христо Ботев“.

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Председателят на съдебния състав тогава посочи, че има опасност Асенов да извърши друго престъпление, тъй като катастрофата се е случила, докато обвиняемият е бил в изпитателен срок. Асенов е шофирал и под въздействие на наркотици.

Източник: БГНЕС    
Софийски градски съд Валентин Асенов катастрофа с АТВ
Последвайте ни
Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Следващата вълна китайски марки идва

Следващата вълна китайски марки идва

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 16 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 15 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 15 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев се срещна с работодателите

Радев се срещна с работодателите

България Преди 1 час

По време на срещата представителите на бизнеса подчертаха, че подкрепят предприетите от правителството реформи

Правителството очаква предупреждение за свръхдефицит от Европейската комисия

Правителството очаква предупреждение за свръхдефицит от Европейската комисия

България Преди 1 час

Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Свят Преди 3 часа

Електроснабдяването в района временно е било прекъснато

Проливни дъждове днес, наводнения и залети пътища край Дългопол

Проливни дъждове днес, наводнения и залети пътища край Дългопол

България Преди 3 часа

Под вода и с голямо количество кал е главен път Дългопол – Айтос

<p>Милениълите признаха своята най-голяма зависимост</p>

Над 44% от милениълите признават зависимост към социалните мрежи

Свят Преди 5 часа

Ново проучване показва, че близо половината от поколението трудно контролира времето си онлайн

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

България Преди 5 часа

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна

<p>Путин е &bdquo;военнопрестъпник и неудачник&ldquo;, който няма &bdquo;никакви козове освен терора&ldquo;</p>

Украинският външен министър: Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който няма „никакви козове освен терора“

България Преди 5 часа

Андрий Сибига заяви, че масираната руска атака с 656 дрона и 73 ракети показва, че Москва разчита на терор, защото губи на бойното поле

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Свят Преди 5 часа

Държавите членки ще могат да налагат наказателни санкции, включително лишаване от свобода

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Любопитно Преди 5 часа

От разрива между принц Уилям и Хари до тайните скандали на Кейт и Меган – истинската история зад бляскавата фасада на двореца. Вижте как кралските вражди и битки за власт разтърсиха монархията и промениха съдбата на британската корона завинаги

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Любопитно Преди 5 часа

Двама от най-любопитните участници в “Сезона-Слънце” влизат в блиц, в който няма грешни отговори, само много смя

Заловиха стотици дози фентанил в София

Заловиха стотици дози фентанил в София

България Преди 5 часа

Задържани са общо 11 души

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

Любопитно Преди 5 часа

Тазгодишното издание се проведе в партньорство с MIPCOM – най-големия международен пазар за телевизионно и аудиовизуално съдържание в света

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Свят Преди 5 часа

Александър Вучич увери, че всяко решение за премахване на безвизовия режим с Русия ще бъде „незабавно отменено“

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Преди 5 часа

Испанската принцеса Леонор стана първият член на кралското семейство с официална значка на парашутист. Крал Фелипе VI не скри гордостта си от смелостта на своята дъщеря, която завърши успешно тежкото военно обучение в Мурсия

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

България Преди 6 часа

9956 деца са класирани при първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2026/2027 година

,

Сенки от миналото връхлитат настоящето в новите епизоди на „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 6 часа

Ново престъпление преобръща разследването в епизодите на криминалната поредица в сряда и четвъртък от 21:00 ч.

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

MONA се присъединява към турнето на Любо Киров, ще гостуват в 15 града

Edna.bg

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Edna.bg

Бойко Величков: ЦСКА ще преследва титлата през новия сезон

Gong.bg

Играч на Янтра отнесе сериозно наказание

Gong.bg

8 години затвор за шофьора, убил мъж и ранил друг на АТВ в София

Nova.bg

МОН разглежда казус с идентични писмени работи на матурата по БЕЛ

Nova.bg