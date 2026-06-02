Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

С офийският градски съд (СГС) осъди на осем години лишаване от свобода Валентин Асенов, обвинен за катастрофата в столичния квартал „Христо Ботев“, при която на 14 юли 2025 г. един човек загина, каращ АТВ, а друг беше ранен, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според съдебния състав подсъдимият е нарушил разпоредбите на Закона за движението по пътищата, като деянието е извършено по непредпазливост. Съдът постанови Валентин Асенов да изтърпи наложеното наказание при първоначален общ режим.

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

Съдът отне в полза на държавата лекия автомобил Бе Ем Ве, използван при извършването на престъплението.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Софийския апелативен съд.

Припомняме, че през октомври 2025 г. Софийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в столичния квартал „Христо Ботев“.

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Председателят на съдебния състав тогава посочи, че има опасност Асенов да извърши друго престъпление, тъй като катастрофата се е случила, докато обвиняемият е бил в изпитателен срок. Асенов е шофирал и под въздействие на наркотици.