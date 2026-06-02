България

Правителството очаква предупреждение за свръхдефицит от Европейската комисия

Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов

2 юни 2026, 20:39
Правителството очаква предупреждение за свръхдефицит от Европейската комисия
Източник: БТА

Б ългария по всяка вероятност ще получи оценка от Европейската комисия, която ще представлява предупреждение, че при запазване на сегашната фискална траектория страната може да бъде поставена под процедура за свръхдефицит.

Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Пеканов: Държавата не е пред фалит и има стабилни публични финанси

По думите му оценката ще бъде базирана на текущ анализ на състоянието на публичните финанси, включително данни за нарастващ дефицит и динамиката на разходите в бюджета. Той посочи, че предупреждението е свързано с риска дефицитът да надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт, ако не бъдат предприети коригиращи мерки.

Пеканов заяви, че според него през последните години са били натрупани „грешни практики“ във фискалната политика, включително отлагане на разходи и изтегляне на приходи напред във времето, което е създавало изкривена представа за състоянието на бюджета. Той подчерта, че тези практики не представляват „фалшифициране на данни“, а по-скоро различни счетоводни и бюджетни подходи, които временно са подобрявали отчетните показатели, но са водели до натрупване на задължения за бъдещи периоди.

Вицепремиерът посочи, че България трябва да коригира фискалната си политика чрез намаляване на дефицита и ограничаване на нарастващите разходи, като същевременно запази основните социални плащания.

Той увери, че пенсиите ще продължат да се индексират по швейцарското правило и няма да бъдат замразявани или намалявани, като подчерта, че това остава приоритет в социалната политика на правителството.

По отношение на т.нар. ковид-добавки към пенсиите Пеканов уточни, че те ще се запазят за настоящите пенсионери, но няма да бъдат изплащани към новоотпуснатите пенсии, тъй като мярката е с временен характер и вече не отразява актуалната ситуация.

Той допълни, че правителството подготвя сериозни оптимизации в държавната администрация, включително закриване или преструктуриране на агенции, намаляване на щатната численост и ограничаване на бонусните системи там, където ефективността е ниска. Според него подобни мерки са необходими за овладяване на нарастващия дефицит, който по думите му вече достига 2,5 млрд. евро, и за връщане към устойчиви нива под 3% от БВП.

Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон“

Пеканов коментира и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, като посочи, че България е в процес на ускоряване на реформите с цел усвояване на европейските средства и избягване на забавяния при плащанията от Европейската комисия. Той даде пример с предстоящото четвърто плащане по плана в размер на около 1,1 млрд. евро и отбеляза, че страната очаква положителна оценка, след като голяма част от заложените мерки вече са изпълнени или са в процес на финализиране.

Вицепремиерът коментира и напредъка по реформата в антикорупционната комисия, като заяви, че новият ѝ модел цели да ограничи политическото влияние чрез балансиран състав и институционални квоти, макар ефективността му тепърва да предстои да бъде оценена.

По отношение на изпълнението на европейските проекти Пеканов отбеляза, че България трябва значително да ускори усвояването на средствата, тъй като в момента се намира в долната част на класацията сред държавите членки по напредък в изпълнението на реформите и инвестициите по плана.

Той обобщи, че основните приоритети през следващите месеци са стабилизирането на публичните финанси, ускоряването на европейските програми и избягването на допълнителни фискални рискове, които биха могли да доведат до по-сериозни санкционни процедури от страна на Европейския съюз.

Източник: БТА, Николета Василева    
България фискална политика държавен бюджет дефицит
Последвайте ни
Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Два трамвая катастрофираха в центъра на София

Два трамвая катастрофираха в центъра на София

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Следващата вълна китайски марки идва

Следващата вълна китайски марки идва

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 14 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 14 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 13 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Преговорите между САЩ и Иран са спрени от дни

Преговорите между САЩ и Иран са спрени от дни

Свят Преди 1 час

Според "Фарс" последното съобщение от Иран към САЩ е съдържало "ясно послание за Ливан"

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Свят Преди 2 часа

Електроснабдяването в района временно е било прекъснато

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

България Преди 3 часа

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна

<p>Путин е &bdquo;военнопрестъпник и неудачник&ldquo;, който няма &bdquo;никакви козове освен терора&ldquo;</p>

Украинският външен министър: Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който няма „никакви козове освен терора“

България Преди 3 часа

Андрий Сибига заяви, че масираната руска атака с 656 дрона и 73 ракети показва, че Москва разчита на терор, защото губи на бойното поле

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Любопитно Преди 4 часа

От разрива между принц Уилям и Хари до тайните скандали на Кейт и Меган – истинската история зад бляскавата фасада на двореца. Вижте как кралските вражди и битки за власт разтърсиха монархията и промениха съдбата на британската корона завинаги

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Любопитно Преди 4 часа

Двама от най-любопитните участници в “Сезона-Слънце” влизат в блиц, в който няма грешни отговори, само много смя

Заловиха стотици дози фентанил в София

Заловиха стотици дози фентанил в София

България Преди 4 часа

Задържани са общо 11 души

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

Любопитно Преди 4 часа

Тазгодишното издание се проведе в партньорство с MIPCOM – най-големия международен пазар за телевизионно и аудиовизуално съдържание в света

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Свят Преди 4 часа

Александър Вучич увери, че всяко решение за премахване на безвизовия режим с Русия ще бъде „незабавно отменено“

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Преди 4 часа

Испанската принцеса Леонор стана първият член на кралското семейство с официална значка на парашутист. Крал Фелипе VI не скри гордостта си от смелостта на своята дъщеря, която завърши успешно тежкото военно обучение в Мурсия

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

България Преди 4 часа

9956 деца са класирани при първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2026/2027 година

,

Сенки от миналото връхлитат настоящето в новите епизоди на „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 4 часа

Ново престъпление преобръща разследването в епизодите на криминалната поредица в сряда и четвъртък от 21:00 ч.

,

Този вкусен плод пази кожата ни от слънцето

Любопитно Преди 4 часа

Проучването, ръководено от учени от Западния Новингландски университет (САЩ), предполага, че плодът буквално може да задейства промени в ДНК

<p>Мадяр е готов да се срещне със Зеленски, ето кога&nbsp;</p>

Мадяр е готов да се срещне със Зеленски в началото на следващата седмица

Свят Преди 4 часа

Мадяр заяви, че е “оптимист”, че въпроса с малцинството може да бъде решен и може да бъде отворена нова глава в отношенията между Киев и Будапеща

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Свят Преди 5 часа

Уелският актьор Оуейн Рийс Дейвис, познат с ролите си в култовия „Туин Пийкс: Завръщането“ и сериала „ОА“, издъхна внезапно на 44-годишна възраст. Семейството му сподели, че обстоятелствата около смъртта му все още остават неизяснени

<p>Българки начело на тайни бардаци в Австрия, полицията разби схемата</p>

Разкриха нелегални публични домове в Австрия, сред заподозрените са две българки

Свят Преди 5 часа

Полицията в Инсбрук разследва схема за сводничество и незаконна проституция

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

MONA се присъединява към турнето на Любо Киров, ще гостуват в 15 града

Edna.bg

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Edna.bg

Бойко Величков: ЦСКА ще преследва титлата през новия сезон

Gong.bg

Играч на Янтра отнесе сериозно наказание

Gong.bg

Тодор Чобанов представи учебник по аритметика, написан от Христо Ботев

Nova.bg

Силна буря с проливен дъжд, гръмотевици и градушка нанесе щети в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg