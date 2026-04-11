Пролетен каприз: Сняг в планините и бури на изток на Велика събота

11 април 2026, 07:00
С лед временно намаление на облачността, през нощта отново ще се заоблачи. След полунощ в югозападните райони ще започне да вали дъжд, в планините – сняг. На много места вятърът ще стихне. В крайните североизточни райони ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 3°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца.

В събота над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони – от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около -2°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за събота, 11 април Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 52 мин. и залязва в 20 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 12 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 57 мин. и залязва в 13 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

През нощта срещу неделя в по-голямата част от страната ще е ясно, значителна облачност ще има над източните и крайните южни райони, но ще е почти без валежи. Към полунощ вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от югоизток, а температурите ще бъдат между 2° и 7°. В неделя ще има и слънчеви часове, но и по-значителни увеличения на облачността. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен, в Западна България от север-североизток, в Източна – от югоизток.

В понеделник ще преобладава облачно време, но вероятността за валежи е малка. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 13° и 18°.

Източник: НИМХ    
Велика събота: Денят, в който тишината предвещава чудото

У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея

Пролетен каприз: Сняг в планините и бури на изток на Велика събота

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Arial извади най-екстремната си машина досега

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Мисията „Исламабад“: 5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран

Сред основните пречки пред мира са конфликтът в Ливан, контролът над Ормузкия проток, ядрената програма на Техеран, регионалните съюзници на режима и искането за размразяване на активи за $120 млрд.

Патриарх Даниил: Да посрещнем Христовото възкресение с чисти сърца

Патриарх Даниил прикани миряните достойно да приключат поста, за да се поздравят със славното Христово възкресение

Завръщането на „Малкълм“: Защо дългоочакваното продължение се оказа провал

Новият „Малкълм“ се оказа разочарование, което губи магията на оригинала. Вместо семеен хаос, зрителите получиха разпокъсан сюжет и ненужна сантименталност

Благотворителната организация на принц Хари го съди за клевета

Принц Хари прекрати участието си в организацията миналата година след ожесточен спор относно начина, по който се управлява „Сентебале“

Макрон и папа Лъв XIV проведоха първа лична среща във Ватикана

Това беше първата лична среща на Макрон с американския понтиф

От ваучери за жилища до лагери за бездомни – обещанията, които Зоран Мамдани не изпълни през първите 100 дни на поста

Първите 100 дни на кмета Зохран Мамдани в Ню Йорк преминаха под знака на отстъпление от ключови обещания – от жилищните ваучери до съкращения в бюджета за библиотеки, превръщайки социалистическия му плам в прагматично и трудно „приземяване“

"Не си играйте със САЩ": Джей Ди Ванс с предупреждение към Техеран

Вицепрезидентът на САЩ отпътува за Исламабад за преговорите за прекратяване на огъня в Иран

Какво се случва, когато умрем? Науката и оцелелите разкриват мистерията на края

Какво се случва с тялото и съзнанието в момента на смъртта? От „предсмъртния хрип“ и физиологичните промени до разтърсващите разкази на оцелели за синкаво-бяла светлина и мир – науката и личният опит хвърлят светлина върху най-голямата мистерия

Краят на една ера: Стефано Габана се оттегли от лидерския пост в Dolce & Gabbana

Стефано Габана се оттегля от председателския пост в Dolce & Gabbana на фона на 450 млн. евро дългове и спад в луксозния сектор. Той запазва творческата си роля, докато управлението поема Алфонсо Долче в опит за финансова стабилизация

„Целувката на смъртта“: Защо близостта с Тръмп може да свали Орбан от власт

Близостта на Виктор Орбан с Доналд Тръмп се превръща в икономически риск за Унгария. На фона на инфлация и фалити, моделът „Фидес“ е пред изпитание, а опозицията залага на общественото изтощение преди решаващите парламентарни избори в страната

Почина легендарният Африка Бамбатаа – „Кръстникът на хип-хопа“

Почина Африка Бамбатаа, „Кръстникът на хип-хопа“ и създател на хита „Planet Rock“. Пионерът, оформил рап културата през 80-те, си отиде на фона на музикално величие и тежки съдебни обвинения

Поклонението пред Янка Рупкина ще е на 11 април в Бургас

На 7 април на 87-годишна възраст си отиде една от най-обичаните български народни певици

Край на печатите в паспортите: ЕС въвежда цифрова система за контрол на границите

Вместо да се поставят печати в паспортите, всички данни, включително документите за пътуване и биометричната информация, ще се записват дигитално

Кралят на Камбоджа обяви, че страда от рак

Нородом Сиамони ще се лекува в болница в Пекин, където му е била поставена диагнозата

Полицейска акция в Монтана: Открити 197 лични карти на починали и множество нарушения

В хода на полицейската акция, състояла се вчера, на пет места в региона са открити тетрадки и тефтери с ръкописно написани имена на хора и изписани цифри срещу тях

Две катастрофи причиниха задръстване на "Тракия", засилен трафик за Великден

От МВР допълниха, че би трябвало към момента пътят да е почистен, а шофьорите са подписали двустранни протоколи

