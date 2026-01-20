Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Н ай-малко четирима души загинаха днес в Тунис при наводнения, причинени от най-обилните дъждове от над 70 години насам, предаде "Ройтерс".

Местните власти изразиха опасения, че броят на жертвите може да се увеличи. Проливните дъждове наводниха улици и потопиха автомобили в много провинции на северноафриканската страна, като службите за спешна помощ се борят да отговорят на мащаба на бедствието.

Екипите за гражданска защита съобщиха, че няколко района са силно засегнати от прииждащите води, особено разположените по-ниско квартали. Затворени са училищата в столицата Тунис и в градовете Набеул, Сус и Беджа.

На видеоклипове, споделени в социалните мрежи, се виждат как бързодвижещи се води отнасят отломки по улиците на градове, а морската вода залива кварталите в крайбрежния град Мензел Темиме.

Метеорологичните служби съобщиха, че нивата на валежите в някои региони са най-високите, регистрирани от 1950 г., когато започват да се водят измервания, насам.