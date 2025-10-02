Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

Деница Сачева: След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с България

Г олям пожар горя в нощта срещу четвъртък в изоставен склад в София. Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. На място са били изпратени шест противопожарни автомобила.

Пламъците са се разгорели в непосредствена близост до 73-о училище в столицата 30 минути след полунощ. От МВР на този етап не могат категорично да потвърдят, че сградата е рухнала, но при разчистването е открито тяло на 45-годишен мъж, съобщи NOVA.

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати. Няма напълно изгорели коли.

Зрители на NOVA отбелязват, че складът не гори за първи път.

Огънят е потушен. Все още не са ясни причините за възникването на пожара.

Предстои на място да бъде направен оглед.