Президентът пита има ли мобилизиран българин в Украйна

Бащата на загиналата край Телиш Сияна Николай Попов също отправи апел към МВнР

23 септември 2025, 16:41
Президентът пита има ли мобилизиран българин в Украйна
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

П резидентската институция изпрати писмо до МВнР, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Украйна и за информация за предприетите от министерството действия.

Президентската институция изпрати днес писмо до Министерството на външните работи, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

Бащата на загиналата край Телиш Сияна Николай Попов отправи апел към МВнР във Фейсбук днес. Става въпрос за български гражданин с ТЕЛК, отвлечен и мобилизиран насила в Украйна въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции, пише "Фокус".

Това се случва преди няколко дни в Украйна. Бащата на отвлеченото момче се е свързал с Николай Попов с молба за помощ. 

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за същия тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.

"Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.

А ето и какво гласи публикацията на почернения баща Николай Попов: 

Това е Любомир Киров от Сандански – млад човек, български гражданин, с българска лична карта.

Майка му е украинка, и поради тази причина той е бил в Украйна.

Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта.

Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт.

Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта.

Малко ли български деца загиват всеки ден в нашата "война на пътя“, че днес трябва да плащаме и с българска кръв на фронта срещу Русия?

Апелирам към Министерството на външните работи да се намеси незабавно!

Тежко е да си българин днес. Ако Любомир имаше американски, немски или друг паспорт, украинските посланици в съответните държави отдавна щяха да бъдат привикани.

Но Любчо е българин. И днес за него трябва да се борим през Фейсбук.

Жалко.

Източник: "Фокус"/Пресцентър на президента на Република България    
Любомир Киров Насилствена мобилизация Украйна Български гражданин МВнР Президентска институция Дипломатически натиск Хора с увреждания Одеса Задържане
