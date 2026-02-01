Свят

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Автобусът е пътувал от Текирдаг в северозападната част на страната към Анталия

1 февруари 2026, 12:36
Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-малко осем души са загинали, а 26 са ранени при катастрофа на автобус в Анталия, Южна Турция, съобщиха местни медии, позовавайки се на валията на окръг Анталия.

"Осем наши сънародници загубиха живота си, а 26 са ранени", заяви валията на окръг Анталия Хулуси Шахин, като посочи, че някои от пострадалите са в критично състояние.

Автобусът е пътувал от Текирдаг в северозападната част на страната към Анталия, която е популярна туристическа дестинация, посочват медиите.

Източник: БТА, Нахиде Дениз    
Катастрофа на автобус Анталия Турция Загинали Ранени Осем жертви 26 пострадали Валия на Анталия Текирдаг Туристическа дестинация
Последвайте ни

По темата

Илияна Йотова: Служебният премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите

Илияна Йотова: Служебният премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Кристин Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната

Кристин Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

pariteni.bg
S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 18 часа
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 15 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 15 часа
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Пари Преди 1 час

Вместо да оплаква края му, този ретроспективен обзор се връща към дългата и наситена със събития история на лева в деня, в който той отстъпва място на своя наследник - еврото

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Любопитно Преди 2 часа

Певицата разказва открито за огорченията от думите в медиите, лъжите и отношението на обществото към жените като обект на подигравка

Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност

Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност

България Преди 3 часа

Относно Радев, Вигенин посочи, че между посланията на президента (2017-2026 г.) и позициите на БСП има немалко сходства в политиките

<p>Норвежката принцеса Мете-Марит се появява в&nbsp;досиетата&nbsp;&quot;Епстийн&quot;</p>

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

Свят Преди 3 часа

В петък вечерта принцеса Мете-Марит поднесе извинения

Скална маса затрудни движението по ключов маршрут към Кулата и Мелник

Скална маса затрудни движението по ключов маршрут към Кулата и Мелник

България Преди 3 часа

Заради паднала скална маса на пътя, движението временно се осъществяваше в една лента

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

Свят Преди 4 часа

Публикуваните документи включват и снимки, които показват Андрю коленичил на пода да докосва талията на неидентифицирана жена

<p>Горящи контейнери, камъни и коктейли Молотов: Масови демонстрации в Италия</p>

Горящи контейнери, камъни и коктейли Молотов: Масови демонстрации в Италия завършиха с арести и ранени полицаи

Свят Преди 4 часа

Организаторите съобщиха, че около 50 000 души са участвали в демонстрация в центъра на града в събота

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Свят Преди 4 часа

През март миналата година Тръмп наложи 25-процентни мита на страните, които купуват венецуелски петрол, включително на Индия

<p>Какво изплува в досиетата &quot;Епстийн&quot; - интимни имейли до Гилейн Максуел</p>

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Свят Преди 5 часа

"Мисля за теб през цялото време. Какво трябва да направя, за да те видя в тесни кожени дрехи?"

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Свят Преди 5 часа

Съдия Фред Биъри посочи в решението си, че "случаят се дължи на зле замисленото и некомпетентно изпълнено преследване на дневни квоти за депортация"

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Свят Преди 5 часа

„Няма нужда от хуманитарна криза“, каза Тръмп

<p>Чудотворецът, мъчен заради християнската си вяра през III век</p>

Почитаме Свети Трифон: Чудотворецът, мъчен заради християнската си вяра през III век

България Преди 5 часа

Днес е първата неделя от четирите подготвителни недели за идващия Велик пост и на литургията се чете евангелската притча за митаря и фарисея

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Любопитно Преди 6 часа

Тя ще представи страната ни във Виена през месец май на най-престижния песенен конкурс в Европа

Лесно, бързо и ароматно: Сочен ябълков кекс, който всеки може да приготви

Лесно, бързо и ароматно: Сочен ябълков кекс, който всеки може да приготви

Любопитно Преди 6 часа

Днес ви представяме рецепта, която се приготвя бързо и лесно, без сложни стъпки или специални техники

Апокалипсис или наука: Астероид може да удари Луната през 2032 г.

Апокалипсис или наука: Астероид може да удари Луната през 2032 г.

Любопитно Преди 6 часа

На 22 декември 2032 г. астероид 2024 YR4 има 4% шанс действително да удари Луната

ChatGPT почти уби жена, след като ѝ даде съвет за отровно растение

ChatGPT почти уби жена, след като ѝ даде съвет за отровно растение

Свят Преди 6 часа

Милиони хора сега третират чатботовете с изкуствен интелект като първа спирка за ежедневни въпроси, от рецепти до домашни проекти

Всичко от днес

От мрежата

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Лияна: „Не искам повече моят свят да бъде докосван от нечисти ръце“!

Edna.bg

Романтичен жест от Григор Димитров за рождения ден на Ейса Гонсалес

Edna.bg

ЦСКА 1948 завърши подготовката в Турция с изразителна победа

Gong.bg

Инициативен комитет предлага улица и алея да бъдат кръстени на Димитър Пенев

Gong.bg

Илияна Йотова обяви кога започва консултации с парламентарните групи

Nova.bg

Започва продажбата на еднодневна винетка: Каква ще е цената ѝ и за кои автомобили ще е валидна

Nova.bg