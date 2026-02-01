Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Н ай-малко осем души са загинали, а 26 са ранени при катастрофа на автобус в Анталия, Южна Турция, съобщиха местни медии, позовавайки се на валията на окръг Анталия.

- Otobüs yan yatmış, takla dahi atmamış 9 ölü!

- Emniyet kemerini takmayanlar camdan fırlamış, otobüsün altında kalarak ezilmiştir.

- O otobüs üst yoldan alt yola inen bir kavşakta, hızı fazla!

- Maalesef otobüs şoförleri ya uyuyorlar ya da kurallara hiç uymuyorlar!#antalya pic.twitter.com/37cTvmzw7F