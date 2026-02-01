Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Н ай-малко осем души са загинали, а 26 са ранени при катастрофа на автобус в Анталия, Южна Турция, съобщиха местни медии, позовавайки се на валията на окръг Анталия.
- Otobüs yan yatmış, takla dahi atmamış 9 ölü!— E. AYDEMİR (@ertanaydemir58) February 1, 2026
- Emniyet kemerini takmayanlar camdan fırlamış, otobüsün altında kalarak ezilmiştir.
- O otobüs üst yoldan alt yola inen bir kavşakta, hızı fazla!
- Maalesef otobüs şoförleri ya uyuyorlar ya da kurallara hiç uymuyorlar!#antalya pic.twitter.com/37cTvmzw7F
"Осем наши сънародници загубиха живота си, а 26 са ранени", заяви валията на окръг Анталия Хулуси Шахин, като посочи, че някои от пострадалите са в критично състояние.
🚨 Newz Alert 🚨 "Horror on the Highway: 8 Lives Lost in Antalya Bus Catastrophe"— BreakinNewz (@BreakinNewz01) February 1, 2026
➡️ A passenger bus flipped & crashed in Antalya, Turkey 🇹🇷 , claiming at least 8 lives in a heart-wrenching tragedy that has stunned the region.
➡️ The rollover occurred on a key roadway in this… pic.twitter.com/b5HmGLZvC8
Автобусът е пътувал от Текирдаг в северозападната част на страната към Анталия, която е популярна туристическа дестинация, посочват медиите.