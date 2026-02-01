Свят

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила

1 февруари 2026, 13:31
Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена
Източник: iStock

Д жип се вряза в ресторант в пловдивския квартал в ж.к. „Тракия“, пострадала е жена. Сигналът за е подаден около 12:00 часа днес на телефон 112, съобщиха от полицията. Към мястото незабавно са насочени екипи на МВР и Спешна помощ, пише NOVA.

 

Автомобил влезе в павилион за закуски в Пловдив

На място медицински екип е прегледал жена, като по първоначална информация тя не е получила сериозни наранявания. Няма данни за други пострадали. Водачът на автомобила – 64-годишен мъж, е бил тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои да бъде извършена и проверка за наличие на наркотични вещества.

Жена помете 10 коли с джипа си

Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила. Причините и всички обстоятелства около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е обезопасено и запазено от служители на Пето районно управление, като по случая продължава работата на полицията.

Източник: NOVA    
ПТП джип ресторант Пловдив пострадала жена МВР Спешна помощ шофьор алкохолна проба загуба на контрол
