Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

И зплащането на пенсиите ще бъде ускорено и забавяния няма да се допускат, когато датите за получаването им съвпадат с почивни дни. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, подготвени от експерти на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт по указание на социалния министър Хасан Адемов.

В момента пенсиите се изплащат всеки месец в периода от 7-о до 20-о число чрез пощенски станции, банки и други лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги. Когато тези дати се паднат в неработни дни, изплащането започва или приключва в следващия работен ден.

Това на практика води до забавяне, което създава затруднения за много възрастни хора, за които пенсията е основен или единствен източник на доход.

С предлаганите промени, когато 7-о или 20-о число съвпадат с почивни дни, изплащането ще започва или ще приключва в предходния работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават средствата си навреме, без изчакване.

„Слагаме край на забавянето на изплащането на пенсиите заради почивните дни. Това е още една стъпка към подкрепа на най-уязвимите. Мярката няма да струва допълнителни средства, но ще осигури спокойствие и предвидимост за хората“, заяви министър Адемов.

Проектът за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. След приключване на консултациите той ще бъде разгледан от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, а след това ще бъде внесен за окончателно одобрение от Министерския съвет.