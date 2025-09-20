България

Предаването „Ничия земя“ на Даниела Тренчева с престижна награда „Златна монета култура“

Поредицата от филми на NOVA бе отличена за приноса си към професионализма и високия стандарт на телевизионните медии

20 септември 2025, 06:13
Н аградиха телевизионното предаване на NOVA „Ничия земя“. Поредицата от филми на Даниела Тренчева, която се излъчва всяка събота вечер, получи „Златна монета“ в Мездра. Връчването на отличието „Златна монета култура“ беше тази вечер и е част от инициативата на Съвета на европейската научна и културна общност „Международно културно сътрудничество“. Носителите на наградата са общо 5. Получиха ги посолствата на Армения и Албания в България за двустранен културен и образователен обмен между страните, община Мездра за древно и уникално културно - историческо наследство и активна съвременна културна дейност, Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски" за принос към българското образование и култура и телевизионното предаване на NOVA „Ничия земя“ за принос към професионалния стил и високия стандарт на телевизионните медии. Предаването е наградено за покриване на 3 важни критерия.

„Предаването „Ничия земя“ поддържа във всяко едно свое излъчване еднакъв стандарт и то много висок. Вторият критерий е журналистическата етика, която се поддържа. Вниманието и елегантното задаване на въпросите са от съществено значение и не обиждат никого, независимо в какво състояние е. И третият критерий е за блестящ български език“, каза Председателят на Съвета на европейската научна и културна общност Росица Златанова.

