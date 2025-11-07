България

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

Атанасов коментира, че се повишава общественото напрежение и гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени

7 ноември 2025, 10:20
ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата
Източник: БТА

В насяме писмено искане министър-председателят и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията с горивата и какъв план имат за излизане от нея. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). Според него ситуацията с горивата, "Лукойл" и сделката за продажба се усложнява.



Американското министерство на финансите обяви, че компанията Гънвор е руска марионетка и няма да направи изключение от санкциите, добави Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Според него това означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови трансакции и това е риск както за пазара на горива, така и за българската рафинерия.

Мирчев заяви още, че няма данни дали има 90-дневни запаси и няма данни какви са стъпките, предприети от правителството. Публична тайна е, че част от фирмите не внасят в складовете на държавния резерв нужните запаси от горива, каза депутатът. Според него това е практика, която е продължавала години наред.

Неприемливо е седмици наред Народното събрание да не получава информация какво се случва, заяви Николай Денков, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ. Подал съм знак към Росен Желязков, ако му трябва съдействие, да му помогнем с информацията, която имаме, обясни депутатът.

На въпрос дали трябва да бъде назначен особен управител и да бъдат разширени неговите правомощия, Денков посочи, че всичко трябва да бъде подготвено за всякакви варианти. Ако на 21 ноември рафинерията няма нов собственик, тя трябва да оперира независимо от руските си собственици и финансовите потоци, обясни той.

Източник: БТА/Йоана Христова    

Преди 4 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 4 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа

