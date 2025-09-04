ПП-ДБ иска оставката на Атанас Зафиров във връзка с посещението му в Китай

"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) поиска в декларация оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер във връзка с присъствието му на военния парад в Пекин на 3 септември, на който бяха също президентът на Руската федерация Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун. Декларацията беше прочетена от парламентарната трибуна от народния представител от ПП – ДБ Елисавета Белобрадова.

"Възмущението ни от пълната безпринципност на Атанас Зафиров като член на правителството, като представител на държавата, като публична личност и дори като българин, е пълно. Ако той си позволява в лично качество да заема антибългарска и антизападна позиция, то трябва да остане единствено в лично качество, а не да обвързва с това държавата ни. Затова настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай", каза Белобрадова.

Дори и премиерът да не е бил предварително запознат с обстоятелствата около присъствието на Атанас Зафиров на парада, самият факт, че друг член на кабинета – г-н Иван Иванов, също е присъствал на събитията в Китай, налага ясно поемане на отговорност, заявяват от ПП – ДБ. "Ако Росен Желязков и ГЕРБ не изразят категорична позиция, можем с пълно основание да приемем, че това е официалната политика на кабинета, за която те носят пълна отговорност. В случай че ГЕРБ продължават да оправдават и защитават г-н Зафиров, тяхната политическа и геополитическа позиция ще бъде срамна и осъдителна, но най-вече напълно безпринципна", каза Белобрадова.

Тя съобщи, че от ПП – ДБ са задали серия от въпроси към Атанас Зафиров и към Росен Желязков с цел да разберат в какво качество Зафиров е присъствал на парада в Пекин рамо до рамо с лидери на неприятелски държави и дали присъствието му е било съгласувано с българските институции.

"Първоначално въпросът ни към Зафиров беше върнат от председателя на Народното събрание с аргумент, че е твърде обширен. След като го разделихме на четири отделни въпроса, отново бяха върнати от г-жа Киселова, този път с обяснението, че въпросите за местонахождението на вицепремиера и мотивите за присъствието му не попадат в неговия ресор. Впоследствие получихме и второ писмо от г-жа Киселова, с което беше върнат и въпросът, отправен към г-н Желязков, с аргумент, че темата не спада към неговия ресор", разказа Белобрадова. В същия ден премиерът Желязков публично заяви, че е разбрал за присъствието на вицепремиера Зафиров на парада в Пекин от медиите, тъй като г-н Зафиров бил в отпуск, посочи тя.

Белобрадова коментира, че се е очертало сериозно объркване. Тя отбеляза, че всички официални китайски медии съобщават, че България е потвърдила участие и че присъствието на българския вицепремиер е в рамките на официална държавна делегация.

Единственият човек, който отговаря за това къде е г-н Зафиров, е Георг Георгиев. Затова въпросът остава, посочи Белобрадова. В какво качество г-н Зафиров присъства на парада в Пекин: като Атанас от Бургас, като лидер на Българската социалистическа партия или като вицепремиер и част от управляващото мнозинство, попита тя. Не може министър-председателят да твърди, че Атанас Зафиров в качеството си на вицепремиер на България не носи отговорност за това, че позира на снимка до Владимир Путин и че това няма никаква връзка с официалната позиция на държавата, заявяват от ПП –ДБ.

"Това правителството упорито демонстрира пред гражданите и пред международната общност, че България няма национален интерес. Единственият принцип, който се следва, е да се целува ръка на всеки международен субект, който я подаде, без подбиране, без приоритизиране. Представителите на това управление не са придирчиви, те ходят навсякъде където ги поканят", коментират още от ПП – ДБ.

В отговор на декларацията председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира, че Белобрадова е забравила да каже защо вчера им е върнала въпрос към министъра на външните работи.