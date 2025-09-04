България

ПП-ДБ иска оставката на Атанас Зафиров във връзка с посещението му в Китай

ПП-ДБ са задали серия от въпроси към Атанас Зафиров и към Росен Желязков с цел да разберат в какво качество Зафиров е присъствал на парада в Пекин

4 септември 2025, 10:42
ПП-ДБ иска оставката на Атанас Зафиров във връзка с посещението му в Китай
Източник: БТА

"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) поиска в декларация оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер във връзка с присъствието му на военния парад в Пекин на 3 септември, на който бяха също президентът на Руската федерация Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун. Декларацията беше прочетена от парламентарната трибуна от народния представител от ПП – ДБ Елисавета Белобрадова.

"Възмущението ни от пълната безпринципност на Атанас Зафиров като член на правителството, като представител на държавата, като публична личност и дори като българин, е пълно. Ако той си позволява в лично качество да заема антибългарска и антизападна позиция, то трябва да остане единствено в лично качество, а не да обвързва с това държавата ни. Затова настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай", каза Белобрадова. 

Дори и премиерът да не е бил предварително запознат с обстоятелствата около присъствието на Атанас Зафиров на парада, самият факт, че друг член на кабинета – г-н Иван Иванов, също е присъствал на събитията в Китай, налага ясно поемане на отговорност, заявяват от ПП – ДБ. "Ако Росен Желязков и ГЕРБ не изразят категорична позиция, можем с пълно основание да приемем, че това е официалната политика на кабинета, за която те носят пълна отговорност. В случай че ГЕРБ продължават да оправдават и защитават г-н Зафиров, тяхната политическа и геополитическа позиция ще бъде срамна и осъдителна, но най-вече напълно безпринципна", каза Белобрадова.

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

Тя съобщи, че от ПП – ДБ са задали серия от въпроси към Атанас Зафиров и към Росен Желязков с цел да разберат в какво качество Зафиров е присъствал на парада в Пекин рамо до рамо с лидери на неприятелски държави и дали присъствието му е било съгласувано с българските институции.

"Първоначално въпросът ни към Зафиров беше върнат от председателя на Народното събрание с аргумент, че е твърде обширен. След като го разделихме на четири отделни въпроса, отново бяха върнати от г-жа Киселова, този път с обяснението, че въпросите за местонахождението на вицепремиера и мотивите за присъствието му не попадат в неговия ресор. Впоследствие получихме и второ писмо от г-жа Киселова, с което беше върнат и въпросът, отправен към г-н Желязков, с аргумент, че темата не спада към неговия ресор", разказа Белобрадова. В същия ден премиерът Желязков публично заяви, че е разбрал за присъствието на вицепремиера Зафиров на парада в Пекин от медиите, тъй като г-н Зафиров бил в отпуск, посочи тя.

Белобрадова коментира, че се е очертало сериозно объркване. Тя отбеляза, че всички официални китайски медии съобщават, че България е потвърдила участие и че присъствието на българския вицепремиер е в рамките на официална държавна делегация.  

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и проведе разговор с президента Си Дзинпин

Единственият човек, който отговаря за това къде е г-н Зафиров, е Георг Георгиев. Затова въпросът остава, посочи Белобрадова. В какво качество г-н Зафиров присъства на парада в Пекин: като Атанас от Бургас, като лидер на Българската социалистическа партия или като вицепремиер и част от управляващото мнозинство, попита тя. Не може министър-председателят да твърди, че Атанас Зафиров в качеството си на вицепремиер на България не носи отговорност за това, че позира на снимка до Владимир Путин и че това няма никаква връзка с официалната позиция на държавата, заявяват от ПП –ДБ.

"Това правителството упорито демонстрира пред гражданите и пред международната общност, че България няма национален интерес. Единственият принцип, който се следва, е да се целува ръка на всеки международен субект, който я подаде, без подбиране, без приоритизиране. Представителите на това управление не са придирчиви, те ходят навсякъде където ги поканят", коментират още от ПП – ДБ.  

В отговор на декларацията председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира, че Белобрадова е забравила да каже защо вчера им е върнала въпрос към министъра на външните работи.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
ПП ДБ оставка на Атанас Зафиров във връзка с посещението му в Китай
Последвайте ни

По темата

Срив на Google по света, засегна и България

Срив на Google по света, засегна и България

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
Volkswagen Polo се завръща като EV, ще има и GTI версия

Volkswagen Polo се завръща като EV, ще има и GTI версия

carmarket.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 12 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 11 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 14 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 18 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Крал Чарлз III

Крал Чарлз даде нова информация за здравето си

Любопитно Преди 24 минути

В момента лечението на монарха от неназована форма на рак продължава

<p>Най-големият айсберг в света се разпада</p>

Най-големият айсберг в света, A23a, се разпада

Свят Преди 25 минути

A23a „следва подобна съдба“ като други мегаберги, като A68 през 2021 г. и A76 през 2023 г.

<p>Българин почина на плаж в Гърция</p>

Възрастен българин почина на плаж в Гърция

Свят Преди 1 час

Предстои аутопсия за установяване на точната причина за фаталния инцидент

Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Любопитно Преди 1 час

„Ще бъде по-неформално, отколкото хората си мислят“

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

Свят Преди 1 час

"Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба"

Владими Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун

CNN: Мощните приятели на Русия - съюз на интереси

Свят Преди 1 час

Русия не би могла да поддържа битката в Украйна без китайски и индийски пари, ирански оръжия и, в по-малка степен, жива сила от Северна Корея

<p>Желязков и Коща се срещат в България за ключови разговори</p>

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

България Преди 1 час

По време на разговора Желязков и Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на ЕС и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

България Преди 1 час

Те ще продължат да се множат, сподели проф. Олег Асенов

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

България Преди 1 час

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

<p>Тръмп: Касапницата трябва да спре</p>

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Свят Преди 2 часа

По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, Си и Ким заедно на парада в Пекин републиканецът посочи, че е в "добри отношения" с всеки един от тях

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Свят Преди 2 часа

Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

България Преди 2 часа

"Животното мина на около десетина метра от мен", твърди Светослав Кавдански

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

Свят Преди 2 часа

42-годишната Джасвин Сангха прие вината си по пет обвинения, включително по едно за разпространение на кетамин, което е довело до смърт или тежка телесна повреда

Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища

<p>Ето кои двама велики Божии угодници почитаме днес</p>

Днес почитаме паметта на пророк Моисей и свещеномъченик Вавила

Любопитно Преди 2 часа

На 4 септември православните християни си спомнят за пророк Моисей и мъченик Вавила

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

България Преди 3 часа

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

На 53 по бански: Мира Добрева разбива клишета (СНИМКИ)

Edna.bg

The Guardian: Диетичните подсладители водят до стареене на мозъка

Edna.bg

Испания хвърля всичките си звезди срещу България

Gong.bg

Керкез вади тежката артилерия за първа победа в efbet Лига

Gong.bg

Google се срина

Nova.bg

Желязков в НС: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен

Nova.bg