Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

Двама от обвиняемите заблуждавали, че са упълномощени да продават имоти в столичния квартал „Студентски град“

30 октомври 2025, 12:00
Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.
Източник: Thinkstock/Guliver

П рокурор при Софийската районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу трима мъже за имотни измами, при които е причинена вреда в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата.

Двама от обвиняемите заблуждавали, че са упълномощени да продават имоти в столичния квартал „Студентски град“.

Тримата обвиняеми подали в Кадастъра два фалшиви официални документа – решения на общинска служба „Земеделие“ за възстановяване на имоти за наследници и на един частен документ - договор за покупко-продажба от 1956 г.

Чрез тях те се сдобили с нова кадастрална карта върху недвижими имоти в местността „Убреща“ в ж.к. „Студентски град“ с обща площ около 2000 кв. м. След това тримата получили скици на имотите, в които името на мним собственик било вписано в кадастралната карта.

Според обвинението тримата използвали многократно неистинските документи пред различни служби.

Чрез тях те заблудили купувачи, че посочени от тях лица са собственици на имотите. По този начин обвиняемите нанесли имотна вреда на две лица в особено големи размери - 120 000 лв.

Двама от задържаните са обвинени за шест отделни имотни измами, а третият – за две документни престъпления. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи.

Предстои старт на делото в Софийския районен съд.

