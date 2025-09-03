България

Полски самолети реагираха на руски удари близо до границата

Тази нощ цяла Украйна беше под въздушна тревога след предупрежденията на украинските ВВС за руски ракетни атаки и атаки с дронове

3 септември 2025, 10:33
Източник: снимка: БГНЕС

П олски и съюзнически самолети бяха задействани тази нощ, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе удари в   Западна Украйна, близо до границата с Полша, съобщи оперативното командване на полските въоръжени сили, цитирано от Ройтерс.

„Руската федерация отново извършва удари по цели, разположени на територията на Украйна“, заяви оперативното командване в публикация в „Екс“.

„За да се гарантира безопасността на полското въздушно пространство, полски и съюзнически самолети действат интензивно в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, пише в съобщението.

Полша вдигна изтребители по тревога, докато Русия нанася удари по Украйна

Украинската противовъздушна отбрана е отблъснала на руска въздушна атака срещу Киев, съобщи военната администрация на града.

„Останете в укритията, докато не бъде дадено разрешение, че е чисто!“, написа в социалната мрежа „Телеграм“ началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Полша Русия Украйна Въздушни удари Военни самолети Полско въздушно пространство Противовъздушна отбрана Западна Украйна Безопасност Съюзнически самолети
