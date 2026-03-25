България

Полицията атакува купения вот: Арести и иззети хиляди евро

Открити са списъци с имена и надписани пликове с пари

Обновена преди 1 час / 25 март 2026, 08:56
П олицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават.

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че последната акция е проведена във Вълчедръм след сигнал за опити за склоняване на граждани да гласуват за конкретна политическа партия.

При претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена и числа, които разследващите все още уточняват.

На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро, като собственикът на сумата не е дал обяснение за произхода ѝ.

Разследването продължава, като органите на реда изясняват всички обстоятелства и установяват евентуални други участници в случая.

  • Акция срещу купения вот се проведе в Севлиево

Полицията е влязла тази сутрин в краен квартал на града, съобщи NOVA. Спецоперацията е срещу купуването и продаването на гласове. Претърсват се адреси, има КПП-та на входовете и изходите в жилищния район, обект на проверка. 

  • Акция и в Бургас
Източник: МВР

Шестима души са задържани и при специализирана полицейска операция на територията на Четвърто Районно управление в Бургас. В резултат на действията са образувани три досъдебни производства и три преписки. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са свързани с предстоящите избори, както и надписани пликове, съдържащи по 50 евро във всеки от тях.

Източник: МВР

На един от адресите е открита сумата от 7000 евро, за чийто произход не са дадени адекватни обяснения, но съществуват данни, че е предназначена за купуване на гласове. Сред задържаните е и лице, за което се предполага, че на база принадлежност към определена религиозна общност, е могло да окаже влияние върху вота. Полицейските действия на територията на цялата област Бургас продължават с усилен интензитет.

Източник: МВР
  • Операция имаше и в Лом

След получен оперативен сигнал е извършена проверка в частен дом и търговски обект. На място е открита тетрадка, съдържаща имена и числови записи. В спалното помещение на къщата пък бяха намерени и иззети 12 780 евро, като банкнотите са предимно с номинал от 50 евро.

Задържани са 30 души по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения, съобщи в понеделник заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. Образуваните досъдебни производства са 53. Анчев добави, че 26 са дисциплинарни производства, които са разследвани по общия ред. По думите му, 27 са бързи производства. 

Източник: NOVA, БТА - Марин Колев    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Милиардерът Джаред Айзъкман се обяви за връщането на планетарния статус на Плутон, но има ли правомощията Белият дом да променя законите на Космоса?

Войната разклаща пазарите и заплашва да преформатира енергийния сектор

Mattel разширява своята приобщаваща линия Fashionistas с кукла, която носи инсулинова помпа и сензор за глюкоза, помагайки на децата да приемат по-добре медицинските състояния

До момента няма официална реакция от украинска страна

Съдебни дела в Молдова разкриват транснационалната мрежа на Русия за вербуване, обучение и изпращане на шпиони и саботьори.

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

Нейният възход и постижение бележат прогресивна стъпка на Непал към по-голяма приобщеност, след години на тиха борба за признание

Според справка на ЦИК към 25 март 2026 г., общо 60 897 потвърдени заявления за гласуване извън България са били подадени от български граждани на места в 61 държави

Епицентърът му е бил на 11,5 километра север-североизток от град Янина

.

Край на фиксираните цени: Нови промени в „Гражданска отговорност" предвиждат следене на катастрофите 5 години назад. Как дигиталното досие ще определя цената на полицата, защо смяната на компанията вече няма да крие ПТП и кои трикове за измама отпадат

,

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешки зимен курорт

Ще остане ли Орбан на власт или унгарската опозиция ще сложи край на управлението му? Отговорът на този въпрос ще стане ясен съвсем скоро

Това заяви президентът в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата

Това съобщи ръководителят на Отряда за реагиране при бедствия

