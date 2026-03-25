Полицията атакува купения вот: Арести и иззети хиляди евро

Семейство остана без автомобил за минути, колата се издирвала от Шенген и Интерпол

Спряха за 2 години правата на играча, ритнал в главата вратар на мач в Пловдив

Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

П олицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават.

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че последната акция е проведена във Вълчедръм след сигнал за опити за склоняване на граждани да гласуват за конкретна политическа партия.

При претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена и числа, които разследващите все още уточняват.

На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро, като собственикът на сумата не е дал обяснение за произхода ѝ.

Разследването продължава, като органите на реда изясняват всички обстоятелства и установяват евентуални други участници в случая.

Акция срещу купения вот се проведе в Севлиево

Полицията е влязла тази сутрин в краен квартал на града, съобщи NOVA. Спецоперацията е срещу купуването и продаването на гласове. Претърсват се адреси, има КПП-та на входовете и изходите в жилищния район, обект на проверка.

Акция и в Бургас

Източник: МВР

Шестима души са задържани и при специализирана полицейска операция на територията на Четвърто Районно управление в Бургас. В резултат на действията са образувани три досъдебни производства и три преписки. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са свързани с предстоящите избори, както и надписани пликове, съдържащи по 50 евро във всеки от тях.

Източник: МВР

На един от адресите е открита сумата от 7000 евро, за чийто произход не са дадени адекватни обяснения, но съществуват данни, че е предназначена за купуване на гласове. Сред задържаните е и лице, за което се предполага, че на база принадлежност към определена религиозна общност, е могло да окаже влияние върху вота. Полицейските действия на територията на цялата област Бургас продължават с усилен интензитет.

Източник: МВР

Операция имаше и в Лом

След получен оперативен сигнал е извършена проверка в частен дом и търговски обект. На място е открита тетрадка, съдържаща имена и числови записи. В спалното помещение на къщата пък бяха намерени и иззети 12 780 евро, като банкнотите са предимно с номинал от 50 евро.

Задържани са 30 души по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения, съобщи в понеделник заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. Образуваните досъдебни производства са 53. Анчев добави, че 26 са дисциплинарни производства, които са разследвани по общия ред. По думите му, 27 са бързи производства.