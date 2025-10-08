Джоан Кенеди почина на 89 години

Д жоан Бенет Кенеди, първата съпруга на сенатор Тед Кенеди, почина рано сутринта на 8 октомври. Тя беше на 89 години.

Талантлива класическа пианистка с магистърска степен по образование, Джоан се разведе с Тед през 1983 г., но остана известна като дългострадалата съпруга на най-малкия син от династията Кенеди, с когото бе женена 22 години.

Тя е родена в Ню Йорк на 2 септември 1936 г. и израства в католическо семейство в предградията на града.

Джоан среща Тед през 1957 г., когато неговата по-голяма сестра, Джийн Кенеди, ги запознава. И Джийн, и Джоан по това време са студентки в колежа „Манхатънвил“.

Joan Kennedy, First Wife of Ted Kennedy and the Last Survivor of Camelot, Dies at 89 https://t.co/02JYHgrGr0 — People (@people) October 8, 2025

Само година по-късно двамата се сгодяват. Макар и Джоан, и Тед да имат известни резерви относно брака, влиятелният патриарх Джо Кенеди настоява да се оженят.

Сватбата се състои на 29 ноември 1958 г. в Бронксвил, Ню Йорк — малкото предградие, където Джоан е израснала. Тогава тя е едва на 22 години.

Двойката има три деца — Кара, Тед-младши и Патрик.

Кара, на която през 2002 г. е поставена диагноза рак на белия дроб, умира от сърдечен удар през 2011 г.

Тед-младши, адвокат и бивш сенатор в щата Кънектикът, се разболява от рак на костите още на 12-годишна възраст и губи част от десния си крак.

Патрик е бил конгресмен от Род Айлънд в продължение на 16 години и е активен защитник на каузите, свързани с психичното здраве.

Бракът между Джоан и Тед Кенеди преминава през множество изпитания.

Joan Bennett Kennedy, the former wife of the late Senator Ted Kennedy, has died. https://t.co/mWbkchU7Kr — The Boston Globe (@BostonGlobe) October 8, 2025

През юли 1969 г. колата на Тед пада от мост в Чапакуидик, при което загива неговата спътничка — Мери Джо Копекне, останала заклещена в автомобила. Джоан присъства на погребението заедно със съпруга си. Само три дни по-късно тя отново е до него, когато той се признава за виновен, че е напуснал местопроизшествието.

В следващите години Джоан преживява множество унижения, тъй като историите за извънбрачните връзки и прекомерното пиене на Тед често попадат в заглавията на медиите.

Тиха и сдържана по природа, тя не винаги се вписва в шумния, експанзивен стил на семейство Кенеди. В интервю за списание PEOPLE Джоан си спомня как Джаки Кенеди ѝ е посъветвала да намира утеха в пианото си — така, както самата Джаки е намирала покой в рисуването.

По-късно Джоан признава, че е започнала да пие, за да се справи с болката и напрежението в живота си.

„Понякога пиех, за да се чувствам по-малко задръжана, да се отпусна на партита“, казва тя пред PEOPLE през 1978 г. „Други пъти пиех, за да блокирам нещастието, да удавя мъките си.“

Тя възприема дванадесетстъпковата програма на Анонимни алкохолици и открито говори за борбата си.

„Да останеш трезвен е трудно“, казва Джоан пред PEOPLE през 1979 г., отпивайки диетична джинджифилова бира. „Но днес съм трезва, и това е всичко, което има значение. Работя върху възстановяването си ден след ден.“

Джоан и Тед се разделят през 1978 г., но разводът е финализиран едва след неуспешната му президентска кампания през 1980 г. Те официално обявяват намерението си да се разведат през 1981 г., а решението влиза в сила през 1983 г. Джоан никога не се омъжва повторно.

В по-късните години борбата ѝ с алкохолизма отново става публична тема, след поредица от инциденти с шофиране в нетрезво състояние. След като в началото на 2000-те е поставена под настойничество, Джоан се оттегля от обществения живот и прекарва последните си години спокойно, в дома си в Бостън — далеч от светлините на прожекторите, които някога ярко осветяваха семейство Кенеди.