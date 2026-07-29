Подозират умисъл за катастрофата с жертва във Варна

О кръжна прокуратура - Варна привлече към наказателна отговорност 21-годишен младеж, който при управление на автомобил причинил пътнотранспортно произшествие, в резултат от което загина мотоциклетист. Младият мъж е обвинен за това, че при евентуален умисъл, управлявайки съзнателно технически неизправен лек автомобил и умишлено превишавайки допустимата скорост на движение в града, е причинил смъртта на друг участник в движението, както и телесна повреда на пътник в автомобил, също блъснат от него.

Той е задържан за срок до 72 часа, като предстои наблюдаващия случая прокурор да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо него.

Тежка катастрофа завърши със смърт във Варна

Инцидентът стана на 28 юли 2026 година, малко след 14:00 часа, на бул. „Васил Левски“ във Варна. По време на движението си, в момент на изпреварване с висока скорост, обвиняемият загубил контрол над управлявания от него автомобил, преминал през разделителната ограда между двете платна за движение, навлязъл в лентата за насрещно движение и блъснал движещ се там мотоциклет, а след това още един лек автомобил.

В резултат от тежкото произшествие 38-годишният мотоциклетист е загинал на място. Пътник от втория автомобил е получил лека телесна повреда.

По време на огледа на местопроизшествието е установено, че 21-годишният водач е седнал зад волана на технически неизправен автомобил - четирите гуми на превозното средство имат различни грайфери с различна дълбочина под изискуемата. Двете задни гуми на превозното средство са значително увредени, като задната лява гума изобщо няма протектори, което предполага пълна нестабилност на лекия автомобил в четирите точки на сцепление с пътната настилка.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.