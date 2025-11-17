България

Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите

Операторите на вендинг машини в България обсъждат да поискат от властите отсрочка от един месец

17 ноември 2025, 11:21
Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите
Източник: iStock

О ператорите на вендинг машини в България обсъждат да поискат от властите отсрочка от един месец след официалното въвеждане на еврото на 1 януари 2026 г., за да могат да пренастроят машините си. Причините са, че по закон не могат да  започнат препрограмирането на вендинг автоматите преди приемането на еврото, а голяма част от тях използват монети и банкноти и нямат карта за плащане, предаде БНТ.

Ако не бъде одобрена отсрочката, след Нова година тази услуга няма да се предлага. Без кафе, вода, енергийни напитки, вафли и други продукти ще останат хора в болници, автогари и малки населени места. 

Бизнесът иска отсрочка: Само 35% от касовите апарати са готови за еврото

Освен вендинг машините, и апаратите, с които се плаща на паркингите в молове и други обекти трябва да бъдат подменени. За да избегнат този риск на летищата във Варна и Бургас ползвателите на паркомати вече имат възможност да плащат таксите си с карта.

По данни на Българската вендинг асоциация има над 30 хиляди вендинг автомати за храни и напитки, но пък много малка част от тях позволяват разплащания с карта. Поставянето на нови монетници и нов софтуер на касовите апарати ще затрудни оперирането с тях в първите дни на новата година.

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

"Ние няма как да се справим на 1 януари. Да почнем да продаваме само в евро. За всяка една машина. Трябва да бъде подменен монетният механизъм. На някоя част от касовите апарати, които нямат втори GPRS канал, трябва да бъде касовият апарат свален, а в сервиз оторизиран, който да превалутира самия касов апарат. Да му сложи ъпдейта, че вече е в евро", заяви Тодор Каназирев, представител на Българската вендинг асоциация. 

"В този период, който ние трябва да настроим нашите машини, ние няма как да я предоставим тази услуга на никой, в малки населени места, болници. Ние на 1 януари, ако спрем машините, те ще останат реално без достъп до кафе, енергийни напитки, топла напитка, вода, вафла", добави Каназирев.

За преустройството на всички вендинг автомати разходите на оператор са минимум 100 лева на машина. От асоциацията казват, че по закон нямат право да вдигат цените, въпреки че имат основания за това.

"Всичко, което струва 80 стотинки, ще почне да струва 40 евроцента. Това за бизнеса е много тежък удар. Ние продаваме много бройки и тези 2 стотинки на нас ни костват чиста печалба", каза Каназирев.

"Някои по-стари монетници не различават добре 2 лв. и 2 евро след като са конфигурирани. Това може да доведе до измами – например клиент да пусне 2 лв., а машината да ги отчете като 2 евро и да му даде и кафе, и ресто, което да е повече, отколкото е платил", заяви Николай Мандраджиев в пост във Facebook групата Вендинг автомати. 

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Ако имате събрани стотинки в касички, няколко съвета какво да направим с тях. Най-лесно е да ги изхарчим до 31 декември или да ги дадем за благотворителност. Ако не успеем, след първи януари търговците ще продължат да ги приемат, но ако им дадем повече от 50 броя при едно плащане може и да ни ги откажат. В касовия център на БНБ може да ги смените за хартиени банкноти в новата валута. Ако сте сортирали 1,2 или 5 стотинки ще ви ги приемат без такса, без значение от сумата. Но ако имате над 200 лева в монети от 10, 20 и 50 стотинки, 1 и 2 лева - може да ви начислят такса при замяната.

Източник: БНТ    
Вендинг машини Въвеждане на евро Отсрочка Пренастройка на машини Паркомати Платежни системи Българска вендинг асоциация Обмяна на валута Бизнес предизвикателства 1 януари 2026
