Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи

Българското интернет пространство потъна в скръб след новината за кончината на харизматичния котарак Румен. Любимецът на хиляди си отиде на 9-годишна възраст, оставяйки след себе си стотици истории и незабравимия си поглед към света.

16 април 2026, 11:44
"Ела бързо, горя, изгорях": Търсят кръводарители за жената, подпалена от мъжа си в Силистренско
Е дна от най-ярките и обичани фигури в социалните мрежи - Котаракът Румен, приключи земния си път. Харизматичният сив британец, който в продължение на години забавляваше и провокираше последователите си със своя неподражаем стил и леко „сопнат“ поглед върху живота, е починал вечерта на 11 април.

Тъжната вест бе споделена от неговия „ЧТ“ (съкращение от „чистач на тоалетната“ - както Румен наричаше своята стопанка Наталия Атанасова). В типичния за неговата страница философски и леко сюрреалистичен тон стана ясно, че 9-годишният приключенец е напуснал „планетата Земя“, за да се отправи към непознати дестинации - може би при извънземните роднини или просто на дълга котешка екскурзия.

След Румен останаха не само няколко валма сив пух и изпохапани играчки, но и цяло културно наследство от разкази, които промениха начина, по който гледаме на домашните си любимци. Неговият образ, създаден с много чувство за хумор и интелект, успяваше да усмихне хиляди хора всеки ден, превръщайки го в нещо много повече от просто „снимка на коте“.

Пътят му продължава някъде отвъд, но историите му остават тук, за да напомнят, че светът е малко по-забавен, когато го гледаш през очите на един необикновен сив котарак.

Котаракът Румен Смърт на Румен Социални мрежи Домашни любимци Инфлуенсър Културно наследство Хумор Наталия Атанасова Британска късокосместа Философия на живота
Внимание, шофьори: Гърция въвежда нови забрани и изисквания от лятото

Бунт или сценарий? Бившето гадже на Григор Димитров, което нападна Путин, може да е агент на Кремъл

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Да си поговориш с мъртвец: Когато изкуственият интелект „възкреси“ любимите ни хора

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

„Най-лошото от двата свята“: Polestar критикува плъг-ин хибридите

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

Към момента няма данни за пострадали хора

Москва публикува списък с предприятия в Европа, свързани с производство на дронове за Украйна

Изявленията идват след публикуван списък с предприятия в ЕС и съюзнически държави

Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС

Докато френското правителство влиза в открита битка с високите цени по бензиностанциите, разликите по Балканите се задълбочават

Дара Екимова представя „Броя звезди“ – емоционална изповед и начало на нов албум

Дара Екимова сподели новия си проект „Броя звезди“ – авторска поп-трап изповед за пропуснатите мигове, която бележи началото на предстоящия ѝ втори албум. Песента е много важна за Дара Екимова, както самата тя признава, защото е вътрешно преобръщане

Геополитическото „влакче на ужасите“: Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба

Кристалина Георгиева предупреди, че конфликтът в Близкия изток рискува да предизвика тежка глобална криза с прекъсване на веригите за доставки, рязък скок на цените на енергията и храните и по-висока инфлация, като призова правителствата към спешни мерки за ограничаване на търсенето и централните банки

Израел и Ливан с противоречиви сигнали за възможни преговори

Тел Авив твърди за предстоящ контакт, докато Бейрут отрича информацията

Екипажът на „Артемис II“ – Виктор Глоувър, Джеръми Хансен, Рийд Уайзман и Кристина Кох изпълниха първата пилотирана мисия до обратната страна на Луната от над половин век и заснеха обратната ѝ страна

Хелий-3: Супергоривото за трилиони в лунния прах, с което последният човек на Луната ще спаси Земята

90-годишният астронавт от „Аполо 17“ Харисън Шмит обяви, че Луната крие ключ към чиста енергия за трилиони. Легендарният геолог планира до 2030 г. доставки на хелий-3, който може да превърне термоядрения синтез на Земята в реалност.

Ледена „бомба“ от небето: Огромен къс проби покрив на къща и падна върху диван в Калифорния

FAA разследва шокиращ инцидент под самолетната траектория на летището в Лос Анджелис. Жители на Уитиър са в стрес, след като мръсен леден блок премина през тавана им със звук на експлозия, повдигайки въпроси за авиационната безопасност

Шеф Иван Манчев: Нашите ми купиха "Балканче", а аз разпродадох частите! (ВИДЕО)

В новия епизод на подкаста „Елизабетско“ Иван Манчев сваля престилката на телевизионен шеф и показва човека зад името – директен, амбициозен и без страх да казва истината, дори когато тя не е удобна

Делегацията на КРИБ с посланик Джон Хърбст, бивш посланик на САЩ в Украйна и директор на Центъра за Евразия към Атлантическия съвет

Визита в САЩ укрепва контактите на КРИБ с държавни институции, мозъчни тръстове, университети и финансови инвеститори

Делегация на работодателската организация проведе серия от срещи в Държавния департамент и водещи институти във Вашингтон. Акцент в разговорите бяха енергийната диверсификация през Вертикалния газов коридор, борбата с хибридните заплахи и разширяването на присъствието на българския бизнес на пазара в САЩ

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Android има много възможности, като някои от тях могат да ни спестят доста време, ако ги използваме правилно и редовно. Повечето от тях са малко познати на хората, които пропускат да се възползват от пълния потенциал на своя смартфон

Бейрут "не е в течение" за предстоящите преговори между Ливан и Израел

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан

Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

Огънят в „Вива Енерджи“ в Гийлонг засегна част от производството на горива

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Нарастващите надежди на американски официални лица, консервативни анализатори и експерти, че блокадата може да пречупи Иран, се основават на предположение, което многократно е подвеждало САЩ в Близкия изток

Peugeot 308 обезличава голяма част от конкурентите си (тест драйв)

Моделът продължава да залага на най-силното си оръжие – дизайнът, за да удължи живота на един от основополагащите модели в гамата си, докато Жил Видал въведе новия дизайнерски език на марката

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg

Трябва ли ми котешка вратичка

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Дяволът се крие във водите на Шейтан дере - плашещата красота в Родопите

Edna.bg

Стефан от Hell’s Kitchen: Жените са много по-добри готвачи! (ВИДЕО)

Edna.bg

Кокала: Титлата ще е "синя" на 100%

Gong.bg

Глобиха звездата на Шарлът Хорнетс за нецензурен език

Gong.bg

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

Nova.bg

КЗК открива процедура за картел при образователните услуги

Nova.bg