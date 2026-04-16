Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи

Е дна от най-ярките и обичани фигури в социалните мрежи - Котаракът Румен, приключи земния си път. Харизматичният сив британец, който в продължение на години забавляваше и провокираше последователите си със своя неподражаем стил и леко „сопнат“ поглед върху живота, е починал вечерта на 11 април.

Тъжната вест бе споделена от неговия „ЧТ“ (съкращение от „чистач на тоалетната“ - както Румен наричаше своята стопанка Наталия Атанасова). В типичния за неговата страница философски и леко сюрреалистичен тон стана ясно, че 9-годишният приключенец е напуснал „планетата Земя“, за да се отправи към непознати дестинации - може би при извънземните роднини или просто на дълга котешка екскурзия.

След Румен останаха не само няколко валма сив пух и изпохапани играчки, но и цяло културно наследство от разкази, които промениха начина, по който гледаме на домашните си любимци. Неговият образ, създаден с много чувство за хумор и интелект, успяваше да усмихне хиляди хора всеки ден, превръщайки го в нещо много повече от просто „снимка на коте“.

Пътят му продължава някъде отвъд, но историите му остават тук, за да напомнят, че светът е малко по-забавен, когато го гледаш през очите на един необикновен сив котарак.