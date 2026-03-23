България

МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

23 март 2026, 14:29
МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград
Източник: Булфото

Н е можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров, по прякор Еврото е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация, това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред журналисти. Той присъства на получаването на нова техника от Главна дирекция „Гранична полиция".

Дечев допълни, че информацията ще бъде оповестена публично, когато я получат. 

Срещу Петров на 28 юли 2021 г. е образувано дело за документна измама в особено големи размери и представляваща особено тежък случай. Според обвинението, в периода от 11 октомври 2019 до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лв., собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова., Явор Златанов и Пролетина Златанова. Цялото имущество (монети, златно кюлче и парична сума) е на обща стойност 1 301 966,65 лева.

На 25 февруари 2025 г. прокуратурата поиска от съда да бъде издадена европейска заповед за арест на Петров. Съдът уважи това. Според съдия Мирослав Георгиев делото е публично известно и фактът, че Петров не се явява води до извода, че се укрива.

Източник: Константин Костов, Марин Колев - БТА    
Петьо Петров Белград МВР
Последвайте ни
МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

