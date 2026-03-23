МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

Н е можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров, по прякор Еврото е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация, това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред журналисти. Той присъства на получаването на нова техника от Главна дирекция „Гранична полиция".

Делото срещу Петьо Петров - Еврото отново не тръгна

Дечев допълни, че информацията ще бъде оповестена публично, когато я получат.

Срещу Петров на 28 юли 2021 г. е образувано дело за документна измама в особено големи размери и представляваща особено тежък случай. Според обвинението, в периода от 11 октомври 2019 до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лв., собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова., Явор Златанов и Пролетина Златанова. Цялото имущество (монети, златно кюлче и парична сума) е на обща стойност 1 301 966,65 лева.

Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

На 25 февруари 2025 г. прокуратурата поиска от съда да бъде издадена европейска заповед за арест на Петров. Съдът уважи това. Според съдия Мирослав Георгиев делото е публично известно и фактът, че Петров не се явява води до извода, че се укрива.