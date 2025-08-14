Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

П етимата рокари от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест. След проведено открито съдебно заседание Великотърновският апелативен съд потвърди определението на Окръжния.

Апелативният съд прие, че от събраните по делото доказателства е налице обосновано предположение за участието на всеки един от обвиняемите в разследваната престъпна дейност, предаде NOVA.

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Съдът прие, че опасността от извършване на друго престъпление от обвиняемите е с по-нисък интензитет от изискуемия за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Този извод апелативната инстанция направи, с оглед обстоятелството, че разследването по делото е продължило повече от седем години.В рамките на което са събрани почти всички относими доказателства, разпитани са свидетели, включително и пред съдия, приобщени са и множество писмени доказателства и не може да се приеме, че съществува реален риск, при мярка различна от задържане под стража, обвиняемите да укрият значими за разследването доказателства, както и да въздействат върху свидетели.

Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

В залата днес Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата и двамата техните защитници, заявиха че искат изменение на домашния им арест с най - леката мярка - подписка. Те отрекоха да са лидери на престъпна група.

„Ще заявим анализ на доказателствата и това, че определената от Окръжния съд мярка за е незаконосъобразна и тежка”, заяви Венцислав Фоти - адвокат на Емил Йорданов.

Мирослав Пашов – Пашата посочи, че вярва в съдебната система и очаква съдът да бъде обективен, а неговият адвокат Милен Николов добави, че последната дата, която е инкриминирана, е за 2018 година.