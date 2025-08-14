България

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

Емил Йорданов - Черния и Мирослав Пашов - Пашата отрекоха да са лидери на престъпна група

14 август 2025, 16:25
Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители
Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София
Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман
Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"
Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари
Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си
Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране
Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус" и АМ "Марица"

П етимата рокари от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест. След проведено открито съдебно заседание Великотърновският апелативен съд потвърди определението на Окръжния. 

Апелативният съд прие, че от събраните по делото доказателства е налице обосновано предположение за участието на всеки един от обвиняемите в разследваната престъпна дейност, предаде NOVA.

Съдът прие, че опасността от извършване на друго престъпление от обвиняемите е с по-нисък интензитет от изискуемия за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Този извод апелативната инстанция направи, с оглед обстоятелството, че разследването по делото е продължило повече от седем години.В рамките на което са събрани почти всички относими доказателства, разпитани са свидетели, включително и пред съдия, приобщени са и множество писмени доказателства и не може да се приеме, че съществува реален риск, при мярка различна от задържане под стража, обвиняемите да укрият значими за разследването доказателства, както и да въздействат върху свидетели. 

В залата днес Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата и двамата техните защитници, заявиха че искат изменение на домашния им арест с най - леката мярка - подписка. Те отрекоха да са лидери на престъпна група.

„Ще заявим анализ на доказателствата и това, че определената от Окръжния съд мярка за е незаконосъобразна и тежка”, заяви Венцислав Фоти - адвокат на Емил Йорданов.

Мирослав Пашов – Пашата посочи, че вярва в съдебната система и очаква съдът да бъде обективен, а неговият адвокат Милен Николов добави, че последната дата, която е инкриминирана, е за 2018 година.

