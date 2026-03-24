След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

Над 1,2 млн. евро фалшиви банкноти са разкрити при акция на ГДБОП, проведена в понеделник. В рамките на операцията са задържани петима души, сред които граждани на Румъния и Италия.

Акция на ГДБОП в София: Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро

По данни на разследващите чуждестранните граждани са посещавали редовно България с цел изготвяне и разпространение на фалшиви банкноти с номинал от 100 евро.

В хода на разследването следите са отвели органите на реда и до Пазарджик, където са открити още около 200 000 евро фалшива валута. На място е бил задържан италиански гражданин.

Освен това при операцията е иззет и около 1 килограм кокаин.

Работата по случая продължава, като разследването обхваща и територията на Румъния. Очаква се да бъдат изяснени допълнително мащабът на схемата, както и евентуалното участие на други лица.