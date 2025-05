Атанас Пеканов пред Politico: Присъединяването към еврозоната ще засили суверенитета на България

Е вропейският съюз скоро ще одобри кандидатурата на България за приемане на еврото още от 1 януари 2026 г., което ще направи страната 21-вия член на валутния съюз на блока, пише Politico .

След години на изчакване, няколко служители са съобщили пред Politico, че Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ) се очаква най-сетне да дадат своето одобрение в доклад, който ще бъде публикуван следващата сряда.

Присъединяването на България към еврозоната би помогнало на страната да засили търговията си с останалата част от блока, да намали разходите по финансовите транзакции и да засили влиянието си в Брюксел.

„Присъединяването към еврото само ще засили суверенитета на България — ще участваме в процеса на вземане на решения в ЕЦБ“, заяви пред Politico българският икономист и бивш заместник министър-председател Атанас Пеканов.

В продължение на десетилетия левът — местната валута — беше фиксиран към еврото, но страната нямаше думата при вземането на решения относно паричната политика на ЕЦБ, тъй като не беше член на еврозоната. Ако България приеме еврото по план през 2026 г., гуверньорът на Българската народна банка ще заеме официално място в Управителния съвет на ЕЦБ. Въпреки това, като 13-ата по големина икономика в съюза, представляваща под 1% от брутния вътрешен продукт на еврозоната, влиянието на страната в Съвета ще бъде ограничено.

