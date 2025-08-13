България

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

13 август 2025, 08:00
С лед 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост. Разграбването на общото благо трябва да престане. Активите са на хората и трябва да останат на хората. Това заяви в своя позиция лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски.

Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост

"Всички опити да се внушава, че има “добра” приватизация - когато продават служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов - бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев и “лоша” приватизация - такава, в която Радев, Костов и хората им не участват, са вятър и мъгла. Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо. Затова предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия, с която да се спре разпродаването на държавна собственост", поясни той.

МС отговори на Радев: Злонамереност и желание за поредна атака

"Всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората, а държавата като добър стопанин да бъде ангажирана с това.Собствеността трябва да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища и детски градини, жилища за военните, полицаите, пожарникарите и семействата им, болници и лечебни заведения, домове за възрастни и болни хора. Да се осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства, с участието на общините и държавните структури. За да бъде максимално защитен интересът и правата на хората. За да се случва всичко това, е необходимо държавните предприятия и имоти да останат там, където са. Първата стъпка за изпълнение на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и разработване на стратегия за управление на собствеността за всяко министерство, община и държавна структура", допълни Пеевски.

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 имота

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

