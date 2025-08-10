Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 имота

О бщо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота, обяви във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

"Явно лицемерието е заразно", подчерта той.

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

"Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Предходното му служебно правителство - 138", отчете Гаджев.

"Ако влезна в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава? Всеки може да си направи справка на следния линк", добави Гаджев.

Така той коментира позицията на президента Румен Радев, че с програмата за продажба на 4400 от настоящото правителство "стягат най-големия грабеж от 90-те години насам".

МС отговори на Радев: Злонамереност и желание за поредна атака

От Министерски съвет днес отговориха, като посочиха, че "основна задача на програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби" и че тя е предложена за одобрение в Народното събрание, за да се избегнат "всякакви допълнителни спекулации".