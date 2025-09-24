Пеевски призова СОС да спре поскъпването на паркирането в София

Л идерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски призова Столичният общински съвет (СОС) да се противопостави на кмета на София Васил Терзиев и да спре драстичното поскъпване на цените за паркиране в столицата.

"Призовавам СОС да възпре кмета Терзиев! Недопустимо е да бърка все по-дълбоко в джоба на хората! Призовавам общинските съветници от СОС да спрат безумията на кмета Терзиев и безобразията на ПП-ДБ в София!", написа Пеевски във Фейсбук.

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

"Решението на кмета Васил Терзиев за драстично поскъпване на цената на паркирането в столицата е скандално и безобразно. Вместо да бъдат положени усилия в София, като една достойна европейска столица да има модерни условия за паркиране и адекватна инфраструктура, която да облекчава собствениците на моторни превозни средства и трафика, Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората.

След като само преди дни покрай кризата с парното и топлата вода на “Дружба 2” чрез директора си на “Топлофикация София” те заговориха за увеличение на цената на парното за София с 30%, сега предлагат цените за паркиране в “Синя зона” да станат 4 лв за час, а в “Зелена зона” - 2 лв.

Хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за некадърността на кмета и лъжите на ПП-ДБ", подчерта Пеевски.

Синята зона поскъпва до 4 лв./час, работи и в неделя

"Този кмет и неговия екип, издигнати от ППДБ и "Спаси София" вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват серия от корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива.

Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова Столичният общински съвет е този орган, който може и трябва да възпре Терзиев и да ги защити, за което ги призовавам", добави Пеевски.