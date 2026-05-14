Парламентът обсъжда промените в Закона за защита на потребителите

Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да се прилагат до 9 август 2027 година

Обновена преди 17 минути / 14 май 2026, 07:02
Създателят на "Черна писта" сигнализира, че МВР е спряло картата за катастрофите
„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки
Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка
Премиерът Румен Радев на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените
Промените в съдебната система влизат на първо четене в НС
Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота
Военен загина при тежка катастрофа край Карлово
Шофьор кара в насрещното на автомагистрала „Тракия”

П арламентът обсъжда на първо четене изменения в Закона за защита на потребителите. Промените са внесени от депутати от „Прогресивна България“ и прехвърлят някои текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължават тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. 

Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано.  

Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.

От името на вносителите Явор Гечев („Прогресивна България“) посочи, че във връзка с все още незавършилия преход на въвеждане на еврото предлагат да се удължат текстове от закона за еврото с още една година, като превенция срещу вдигане на цените веднага след приключване на действието на закона за еврото. Глобите не мотивират някои от търговците да ги спазват, предпочитат да ги заобикалят, затова предлагаме удвояване на паричните наказания, посочи той. Гечев отбеляза, че създават индекс „справедлива цена“, което не регулира цените, а носи информативен характер за потребителите. 

Цончо Ганев („Възраждане“) коментира, че това, което правят срещу инфлацията, е гасене на пожар. Според него настоящият законопроект няма да направи така, че цените да паднат. 

Мартин Димитров („Демократична България“) коментира, че управляващите прекрачват границата с понятието „справедливи цени“. Нямат работа нито регулаторите, нито Министерството на икономиката да определят справедлива цена. По думите му това наистина може да увеличи цените, защото създава усещане за първа крачка към едно по-голямо регулиране. Димитров посочи, че за осем месеца Комисията за защита на потребителите (КЗП) не е успяла, след като информацията за цените на продуктите се подаде в 7:00 ч. сутринта, да бъде качена на сайта в същия ден. Този сайт е едно смислено нещо, но нека да заработи до юли. Юни-юли да има кошница от стоки, за които да се публикува цената в същия ден, призова той. 

Иван Янев („Прогресивна България“) посочи, че в малките населени места хората изнемогват, защото цените се повишиха много и на много места „цифричката остана, но валутата се смени“. Хората казват, че не искат да плащат данък „алчност“, посочи той. Янев каза, че първо трябва да направят всичко по силите си да овладеят цените и декларира, че няма да има никакво забавяне. Този портал на цените много държа да бъде достъпен, защото много от сайтовете на държавни институции не са достъпни за говорещи програми, както и някои от сайтовете на веригите, посочи  депутатът с увредено зрение. Янев отбеляза, че справедливата цена е тази, която ясно показва ценообразуването, а не спекулативното увеличение.

Айтен Сабри (ДПС) посочи, че законопроектът има положителна цел да ограничи спекулативното поведение, да даде прозрачност и възможност на потребителите да сравнят цените. Тя обаче отбеляза липсата на подготвена методика за установяване на икономическо необосновано увеличение. По думите ѝ не може по един и същи начин да се оценяват например аптеки и бензиностанции. Според нея положителна е идеята за публичен портал за цените на стоките, но тук трябва да се внимава с чувствителната търговска информация. Относно понятието "справедлива цена" Айтен Сабри посочи, че трябва да има ясни критерии за определянето ѝ, за да не стане като административна референтна цена. 

Константин Проданов ("Прогресивна България") заяви, че не въвеждат таван на цените, а повишават информираността. 

Венко Сабрутев ("Продължаваме промяната") коментира, че управляващите предлагат въвеждане на ценови тавани и вчера са си ги гласували на първо четене в Закона за защита на конкуренцията с термина "прекомерно високи цени". Той отбеляза, че сега се въвежда терминът "справедлива цена". Коя е справедливата цена за ремонт на баня? Ако вие наложите справедлива цена за големите градове, ще вдигнете тази за малките, посочи той. Сабрутев каза, че в малката потребителска кошница е включено облекло, лекарства, цена на тока. Коя е справедливата цена за инсулина, попита още той. Този популизъм може да доведе до допълнителна инфлация. Тази мотика вече е настъпвана, предупреди Сабрутев и даде пример с Унгария. 

Константин Проданов отговори, че става въпрос за 20 хранителни продукти и няма да търсят справедлива цена на инсулина. Той посочи, че има разлика в цените в определени региони и е взето предвид в методиката, която сега се разработва.  

Красимир Вълчев (ГЕРБ-СДС) посочи, че има решения на Съда на Европейския съюз, че държавата не може да определя правилни и справедливи цени и че административните референтни цени нарушават свободната конкуренция. Той постави въпроса дали вносителите са запознати с правото на ЕС и конкретните съдебни решения, както и дали КЗП има капацитет да обработи цялата информация за пазара.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Парламент Законопроект Закон за защита на потребителите Цени Необосновано поскъпване Потребители Глоби Търговци Ценова информация Комисия за защита на потребителите
Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

Свят Преди 4 минути

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

Любопитно Преди 9 минути

След раздялата с Розалинд Рос, холивудската легенда Мел Гибсън бе уловен в интимни моменти с 44-годишната красавица Антонела Салвучи. Дали това е началото на нова глава, или просто „сбогуване между приятели“, както твърдят близки до актьора

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Любопитно Преди 28 минути

Говорител на дъщерята на Майкъл Джексън заяви, че тя „винаги е била фокусирана върху това, което е най-добро за семейството ѝ, и това решение е огромна победа за тях“

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Любопитно Преди 33 минути

От първата експедиция през 1987 г. до собствения изследователски кораб и модерната база на остров Ливингстън – научните постижения и приноса на проф. Христо Пимпирев за утвърждаването на България като полярна нация

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

България Преди 35 минути

В деня на изборите той е предложил на двама души по 30 евро

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито" разговори с AI чатбота си

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

Любопитно Преди 49 минути

Дори самата компания няма да може да чете съобщенията

„По-весело и лично": Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

Свят Преди 1 час

Анализаторът Изабел Владою разкрива скритите знаци в протокола на историческата среща в Пекин. Докато светът следи Тайван и търговската война, Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха изненадваща топлина и „пречупване на ледовете“ в Голямата зала на народа

Жена в траур откри 3-каратов диамант, докато търси утеха в американски парк

Свят Преди 1 час

Служителите в Арканзас определят откритието като „писано да се случи“, след като американката наскоро губи сина си и баща си

Рекорд в Женева: Продадоха уникален синьо-зелен диамант за над 17 млн. долара

Любопитно Преди 1 час

Скъпоценният камък е открит в Централна Африка през 90-те години на миналия век и беше основният акцент в разпродажбата на бижута на „Кристис“

Украински съд издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на Зеленски

Украински съд издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на Зеленски

Свят Преди 1 час

Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Любопитно Преди 1 час

Защо промяната във времето ни докарва апатия, тревожност и безсъние и как да помогнем на организма си да се адаптира към пролетта

Буря в Индия: Близо 90 души загинаха в Утар Прадеш

Буря в Индия: Близо 90 души загинаха в Утар Прадеш

Свят Преди 1 час

Телевизионни кадри показват дървета, изкоренени от пориви на вятъра, както и отнесени билбордове

Дара открива втория полуфинал на „Евровизия" с 77% шанс за финал

Любопитно Преди 1 час

Сред почти сигурните финалисти според прогнозите са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украйна

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

България Преди 1 час

Той е познат на органите на реда с 13 регистрации за кражби и една за подаване на неверен сигнал

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

Свят Преди 2 часа

Това заяви енергийният министър Висенте де ла О

Масирана атака срещу Киев: Спасители издирват оцелели под руините на блок

Масирана атака срещу Киев: Спасители издирват оцелели под руините на блок

Свят Преди 2 часа

Ранените са най-малко 16

