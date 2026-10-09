България

Отвлякоха 25-годишен заради дългове, нападателите го напръскали с лютив спрей

Двамата предполагаеми извършители го оставили на път в покрайнините на града

9 октомври 2026, 13:32
Отвлякоха 25-годишен заради дългове, нападателите го напръскали с лютив спрей
Източник: iStock

И здирват двама мъже за отвличане на 25-годишен мъж във Вършец. Това съобщиха от МВР.

Досъдебно производство за отвличане е образувано в Районното управление във Вършец, след като двама мъже, представили се за служители на фирми за бързи кредити, извели 25-годишен мъж от къща в града заради дългове.

Четирима отвлякоха мъж за 2000 лв.

Сигналът е подаден на 8 октомври. По първоначална информация мъжът от Костинброд се качил в автомобила на двамата поради страх за семейството си.

След това те го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с лютив спрей в очите и го оставили на пътя. По данни на полицията по тялото на потърпевшия няма следи от побой.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Монтана. Двамата предполагаеми извършители се издирват.

Източник: МВР    
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