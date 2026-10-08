Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

Д епутатът от ДПС Калин Стоянов разказа за случай, за който от партията твърдят, че включва превишаване на правомощия от служители на ОДМВР-Кърджали. По думите му става въпрос за 22-годишен мъж, който е бил задържан след конфликт с друг младеж.

„В основата на тази ситуация е спор между две момчета за момиче. От едната страна е потърпевшият, който е на 22 години, а от другата страна е синът на областния директор на МВР-Кърджали Щерьо Милчев“, посочи Стоянов.

По думите му в резултат на конфликта областният директор е използвал ресурса на полицията, за да заеме страната на сина си.

Претърсване и задържане

Стоянов разказа, че на 30 август около 19:30 ч. в дома на 22-годишния Никола Николов е извършено претърсване и изземване, при което са търсени наркотици. По думите на депутата такива не са открити.

По-късно същия ден Николов е бил спрян в центъра на Кърджали от служител на МВР, който бил с цивилни дрехи и се движел с необозначен автомобил.

По думите на Стоянов полицаят наредил на младия мъж да се качи в автомобила и го отвел в Спешна помощ, където му било съобщено, че ще бъде задържан. След това Николов бил отведен в районното управление.

Твърдения за побой

Според разказа, представен от Калин Стоянов, в районното управление Николов е бил бит от служителя, който го задържал, и от още двама души, също цивилни.

Младият мъж твърдял, че камерите в двора на полицията са били спрени преди началото на побоя. По думите на Стоянов Николов е бил обиждан и заплашван, а също така е бил удрян с дървен крак от стол.

„Служителите му заявили: „Ако те питат какво се е случило, ще кажеш, че си паднал по стълбите“, допълни депутатът.

На следващия ден Николов е бил освободен. След това наел адвокат и подал жалби, включително до министъра на вътрешните работи.

„На адвоката - по различни канали, се подсказва да се „кротне“, каквото и да означава това. По наша информация в ОДМВР-Кърджали има още подобни случаи. Ще изнесем и тях“, заяви Стоянов.

Той отправи въпрос към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали е запознат със случая на Николов и дали ще бъде намерен прокурор, който да го разследва.

„Истината обаче трудно ще излезе наяве, докато директор на ОДМВР-Кърджали е Щерю Милчев“, заяви в заключение депутатът.