Почина бащата на футболната легенда Красимир Балъков

Н а 83-годишна възраст тази сутрин е починал Генчо Балъков – баща на един от най-успешните български футболисти Красимир Балъков. Това съобщи във фейсбук спортният журналист Ангел Ганцаров, цитиран от " 24 часа ".

Генчо Балъков остава в общественото внимание най-вече като баща и подкрепа на човека, който се превърна в символ на българския футбол през 90-те години. Семейството е свързано с Велико Търново – града, в който израства и започва спортният път на Красимир Балъков. Красимир Балъков е сред най-емблематичните български футболисти, част от „златното поколение" на националния отбор.

Роден през 1966 г. във Велико Търново, той започва кариерата си в „Етър", където се отличава като техничен и креативен полузащитник. През 1990 г. преминава в „Спортинг" (Лисабон), а най-силните си години изиграва в германския „Щутгарт", където се утвърждава като един от водещите плеймейкъри в Бундеслигата.

С националния отбор на България Балъков е част от историческото класиране до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Той е избиран за „Футболист №1 на България" през 1995 и 1997 г. След края на състезателната си кариера преминава към треньорство и работи в различни клубове в България и Германия.