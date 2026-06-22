Сблъсъци с полицията и изгорени американски знамена след оспорваните избори в Колумбия

К олумбия е изправена пред нова политическа криза, след като хиляди протестиращи излязоха по улиците на град Кали след оспорвания втори тур на президентските избори. Демонстрациите прераснаха в сблъсъци със силите за борба с безредиците, а участници в протестите изгориха американски знамена в знак на недоволство срещу предполагаемата подкрепа на Вашингтон за победителя във вота.

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Полицията използва сълзотворен газ срещу събралите се няколко хиляди души в третия по големина град в страната. Част от демонстрантите хвърляха предмети по органите на реда и носеха тухли и метални пръти. Недоволството беше насочено срещу десния кандидат Абелардо де ла Есприеля, който според предварителните резултати печели президентските избори с минимална преднина пред левия сенатор Иван Сепеда.

Protesters burn US flags, clash with riot police after Colombia vote https://t.co/UgiROWyUl9 #TrendinginMalaysia #theSunMalaysia — The Sun Malaysia (@theSundaily) June 22, 2026

Победа на косъм

След преброяване на над 99% от бюлетините 47-годишният адвокат и бизнесмен Абелардо де ла Есприеля получава 49,65% от гласовете срещу 48,70% за своя съперник. Разликата между двамата е около 246 000 гласа.

Въпреки че избирателните власти все още не са обявили официално крайния резултат, Де ла Есприеля вече се обяви за победител.

„Заставам пред вас тази вечер, за да съобщя най-важната новина в живота ми: колумбийският народ ми повери върховната чест да му служа като следващ президент на Република Колумбия“, заяви той пред свои привърженици в Баранкиля.

Кандидатът на твърдата десница обеща да управлява „за всички колумбийци“ и увери, че няма да има политически реваншизъм.

Левицата оспорва резултатите

Левият кандидат Иван Сепеда отказва да признае поражението си и настоява за пълна проверка на изборните протоколи.

„Смятаме това преброяване за неофициално и необвързващо“, заявиха от неговия щаб.

Според екипа на Сепеда има нередности в повече от 30 000 избирателни секции. Колумбийските власти вече започнаха задължителната по закон окончателна проверка на резултатите под надзора на съдии и нотариуси.

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Подкрепа от Доналд Тръмп

Изборите привлякоха и международно внимание заради откритата подкрепа, която американският президент Доналд Тръмп оказа на Де ла Есприеля.

Новоизбраният президент съобщи, че е провел телефонен разговор с Тръмп непосредствено след обявяването на предварителните резултати.

„Той изрази подкрепата си и признанието си за нашата победа“, написа Де ла Есприеля в социалната мрежа X.

По-късно държавният секретар на САЩ Марко Рубио също поздрави десния кандидат за представянето му на изборите.

🚨 NOW: MASS CELEBRATIONS erupt across Colombia after they elect a right-wing president supported by President Trump



What an INCREDIBLE DAY for the people of Colombia!



Is it ANY coincidence that the right-wing's rise coincides with the destruction of USAID and leftist funding… pic.twitter.com/oOCji0Pnau — Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) June 22, 2026

Завой надясно след управлението на Петро

Вотът се възприема като сериозен удар по политиката на настоящия президент Густаво Петро – първия ляв държавен глава в историята на Колумбия.

Де ла Есприеля изгради кампанията си върху обещания за твърди мерки срещу въоръжените групировки, наркокартелите и престъпността. Заради агресивната си реторика той е известен сред поддръжниците си с прозвището „Тигъра“.

Неговият опонент Иван Сепеда разчиташе на подкрепата на по-бедните слоеве от населението и обещаваше да продължи социалните политики на Петро, включително мерките за намаляване на бедността и неравенствата.

#BREAKING: Leftist protesters for communist Iván Cepeda won't accept that they lost and have already taken to vandalizing the streets in Cali, Colombia. Time to clean up Colombia. @DELAESPRIELLAE @Colombia @PoliciaColombia @infopresidencia pic.twitter.com/L3c1OKR4FC — RC (@RealChange__) June 22, 2026

Страна под напрежение

Президентските избори се проведоха на фона на най-сериозната вълна от насилие в Колумбия от близо десетилетие насам. Въпреки историческото мирно споразумение с бунтовниците от ФАРК през 2016 г., през последните месеци страната е разтърсвана от нападения на въоръжени групировки, бомбени атаки и убийства на обществени лидери.

Анализатори предупреждават, че продължаващото оспорване на изборните резултати и протестите по улиците могат допълнително да задълбочат политическото разделение в една от най-нестабилните държави в Латинска Америка.