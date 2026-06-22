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Сблъсъци с полицията и изгорени американски знамена след оспорваните избори в Колумбия

Подкрепяният от Доналд Тръмп десен кандидат Абелардо де ла Есприеля обяви победа, но левицата отказва да признае резултатите

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 13:59
Сблъсъци с полицията и изгорени американски знамена след оспорваните избори в Колумбия
Източник: AP/БТА

К олумбия е изправена пред нова политическа криза, след като хиляди протестиращи излязоха по улиците на град Кали след оспорвания втори тур на президентските избори. Демонстрациите прераснаха в сблъсъци със силите за борба с безредиците, а участници в протестите изгориха американски знамена в знак на недоволство срещу предполагаемата подкрепа на Вашингтон за победителя във вота.

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Полицията използва сълзотворен газ срещу събралите се няколко хиляди души в третия по големина град в страната. Част от демонстрантите хвърляха предмети по органите на реда и носеха тухли и метални пръти. Недоволството беше насочено срещу десния кандидат Абелардо де ла Есприеля, който според предварителните резултати печели президентските избори с минимална преднина пред левия сенатор Иван Сепеда.

Победа на косъм

След преброяване на над 99% от бюлетините 47-годишният адвокат и бизнесмен Абелардо де ла Есприеля получава 49,65% от гласовете срещу 48,70% за своя съперник. Разликата между двамата е около 246 000 гласа.

Въпреки че избирателните власти все още не са обявили официално крайния резултат, Де ла Есприеля вече се обяви за победител.

„Заставам пред вас тази вечер, за да съобщя най-важната новина в живота ми: колумбийският народ ми повери върховната чест да му служа като следващ президент на Република Колумбия“, заяви той пред свои привърженици в Баранкиля.

Кандидатът на твърдата десница обеща да управлява „за всички колумбийци“ и увери, че няма да има политически реваншизъм.

Левицата оспорва резултатите

Левият кандидат Иван Сепеда отказва да признае поражението си и настоява за пълна проверка на изборните протоколи.

„Смятаме това преброяване за неофициално и необвързващо“, заявиха от неговия щаб.

Според екипа на Сепеда има нередности в повече от 30 000 избирателни секции. Колумбийските власти вече започнаха задължителната по закон окончателна проверка на резултатите под надзора на съдии и нотариуси.

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Подкрепа от Доналд Тръмп

Изборите привлякоха и международно внимание заради откритата подкрепа, която американският президент Доналд Тръмп оказа на Де ла Есприеля.

Новоизбраният президент съобщи, че е провел телефонен разговор с Тръмп непосредствено след обявяването на предварителните резултати.

„Той изрази подкрепата си и признанието си за нашата победа“, написа Де ла Есприеля в социалната мрежа X.

По-късно държавният секретар на САЩ Марко Рубио също поздрави десния кандидат за представянето му на изборите.

Завой надясно след управлението на Петро

Вотът се възприема като сериозен удар по политиката на настоящия президент Густаво Петро – първия ляв държавен глава в историята на Колумбия.

Де ла Есприеля изгради кампанията си върху обещания за твърди мерки срещу въоръжените групировки, наркокартелите и престъпността. Заради агресивната си реторика той е известен сред поддръжниците си с прозвището „Тигъра“.

Неговият опонент Иван Сепеда разчиташе на подкрепата на по-бедните слоеве от населението и обещаваше да продължи социалните политики на Петро, включително мерките за намаляване на бедността и неравенствата.

Страна под напрежение

Президентските избори се проведоха на фона на най-сериозната вълна от насилие в Колумбия от близо десетилетие насам. Въпреки историческото мирно споразумение с бунтовниците от ФАРК през 2016 г., през последните месеци страната е разтърсвана от нападения на въоръжени групировки, бомбени атаки и убийства на обществени лидери.

Анализатори предупреждават, че продължаващото оспорване на изборните резултати и протестите по улиците могат допълнително да задълбочат политическото разделение в една от най-нестабилните държави в Латинска Америка.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Асен Георгиев    
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