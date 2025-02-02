Отиде си един от най-добрите гастроентеролози в България

П очина именитият гастроентеролог проф. д-р Никола Григоров.

Професорът е починал в съня си, съобщиха от "Пирогов”, където през последните 8 години той бе част от екипа на Отделението по гастроентерология. Проф. Григоров работи в няколко болници, учил е поколения лекари и помогнал на хиляди пациенти. Именно той въвежда в България абдоминалната ехография и интервенционалните процедури под ултразвуков контрол в гастроентерологията.

Проф. д-р Никола Григоров бе и доайен на хепатологията в България.

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