България

Отиде си един от най-добрите гастроентеролози в България

Тъжната вест съобщиха от „Пирогов”

2 февруари 2025, 21:57
Отиде си един от най-добрите гастроентеролози в България
свещ   
Източник: iStock
0

П очина именитият гастроентеролог проф. д-р Никола Григоров.

Професорът е починал в съня си, съобщиха от "Пирогов”, където през последните 8 години той бе част от екипа на Отделението по гастроентерология.  Проф. Григоров работи в няколко болници, учил е поколения лекари и помогнал на хиляди пациенти. Именно той въвежда в България абдоминалната ехография и интервенционалните процедури под ултразвуков контрол в гастроентерологията. 

Проф. д-р Никола Григоров бе и доайен на хепатологията в България.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Източник: БГНЕС    
починал гастроентеролог професор Никола Григоров хепатология абдоминална ехография интервенционални процедури
Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Една от пострадалите от ботокс жени: Не можех да стана от леглото и загубих зрение с едното око

Една от пострадалите от ботокс жени: Не можех да стана от леглото и загубих зрение с едното око

„Хизбула” обяви кога ще е погребението на Хасан Насралла

„Хизбула” обяви кога ще е погребението на Хасан Насралла

Майката на двете убити деца във Вакарел вече е с обвинение, направила е самопризнания

Майката на двете убити деца във Вакарел вече е с обвинение, направила е самопризнания

Шолц и Мерц разкритикуваха митата на Тръмп

Шолц и Мерц разкритикуваха митата на Тръмп

Стагнация на пазара на труд

Стагнация на пазара на труд

pariteni.bg
Как да успокоим тревожно куче

Как да успокоим тревожно куче

dogsandcats.bg
Убитите деца във Вакарел са открити в леглата си от баща им с множество порезни рани
Ексклузивно

Убитите деца във Вакарел са открити в леглата си от баща им с множество порезни рани

Преди 1 ден
Хеликоптерът е бил на изпитателен полет за спешна евакуация преди катастрофата във Вашингтон
Ексклузивно

Хеликоптерът е бил на изпитателен полет за спешна евакуация преди катастрофата във Вашингтон

Преди 1 ден
Нова отсечка при Одрин ще облекчи трафика след влизането на България в Шенген
Ексклузивно

Нова отсечка при Одрин ще облекчи трафика след влизането на България в Шенген

Преди 1 ден
За Дания САЩ представлява по-голяма заплаха отколкото Северна Корея
Ексклузивно

За Дания САЩ представлява по-голяма заплаха отколкото Северна Корея

Преди 1 ден

Виц на деня

Докато стоях в задръстването успях да си продам колата и да купя друга
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп и Кийт Келог

Кийт Келог: Украйна и Русия ще трябва да направят отстъпки

Свят Преди 2 часа

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом перспективата за преговори между Москва и Киев се споменава все по-често

,

70 000 българи с ревматоиден артрит искат по-добър достъп до здравни грижи и лечение

България Преди 3 часа

Заболяването е автоимунно и може да доведе до тежка инвалидизация

Снимката е илюстративна

Грипна епидемия във Велико Търново и Сливен от 3 февруари

България Преди 4 часа

До 4 февруари във Варна са на онлайн обучение

л

Путин заяви, че Тръмп ще възстанови реда в европейския елит

Свят Преди 4 часа

Путин никога не похвали Байдън, но за сметка на това поздрави Тръмп както за победата му на изборите, така и за встъпването му в длъжност

Шест са вече жените, потърсили помощ в „Пирогов” след поставяне на ботокс

Шест са вече жените, потърсили помощ в „Пирогов” след поставяне на ботокс

България Преди 5 часа

Всички са с идентични симптоми

,

Делегация на "Хамас" се очаква да посети Москва утре

Свят Преди 5 часа

Русия има отношения с всички "ключови играчи" в Близкия изток

.

Арестуван български наркотрафикант избяга от болница в Атина

Свят Преди 5 часа

В момента той се издирва от правоприлагащите органи

За 9-а поредна седмица: Плевен на протест заради безводието

За 9-а поредна седмица: Плевен на протест заради безводието

България Преди 5 часа

Демонстрантите затвориха главния път за София

.

Подводни кабели: Kой ги застрашава и как могат да се опазят

Свят Преди 6 часа

Все по-често има случаи на саботаж и повреда на подводни кабели, по които се пренасят около 95% от световния трафик на данни

,

Израелската армия е нанесла удар по автомобил, който е бил в нарушение на примирието в Газа

Свят Преди 6 часа

Има тежко ранен младеж

вучич

Вучич: Сърбия се нуждае от сръбско правителство, а не управления наложени отвън

Свят Преди 6 часа

Той добави, че иска да благодари и на всички обикновени хора в цяла Сърбия, които "изпращат думи на подкрепа"

Тръмп

Тръмп отново призовава Канада да стане „51-вият щат"

Свят Преди 7 часа

Каква е причината в следващите редове

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и съпругата му Сара

Започна наказателно разследване срещу съпругата на Нетаняху

Свят Преди 7 часа

Това съобщиха от офиса на държавния прокурор на Израел

Путин

Какво казва Путин за освобождаването на "Аушвиц"

Свят Преди 8 часа

Повече от 1,1 милиона души, предимно евреи, загиват в "Аушвиц" в газови камери или от глад, студ и болести

Мона Лиза

Въвеждат допълнителен билет за „Мона Лиза“

Свят Преди 8 часа

Картината ще бъде изложена и в самостоятелна зала в Лувъра

.

Избраха двамата кандидати за Видински митрополит

България Преди 8 часа

Това се наложи след обявяването на Даниил за български патриарх

Всичко от днес

От мрежата

Кога се разгонват котките

dogsandcats.bg

8 причини поради които котката ви не иска да се храни

dogsandcats.bg
1

С влак до историческата крепост Овеч

sinoptik.bg
1

Малък Сечко връща усещането за зима

sinoptik.bg

Няколко признака, че сте готови за връзка след тежка раздяла

Edna.bg

Жени споделят разтърсващи случки със зловещи мъже

Edna.bg

Официално: ЦСКА обяви силен трансфер

Gong.bg

Веласкес: Можехме да вкараме 10 гола, но не е важен резултатът

Gong.bg

Майката на двете убити деца във Вакарел e направила самопризнания

Nova.bg

Една от пострадалите от ботокс жени: Не можех да стана от леглото и загубих зрение с едното око

Nova.bg