Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Грешката в Русе е, че МВР избърза с коментара, заяви Борисов

Обновена преди 18 минути / 13 септември 2025, 11:56
Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми
Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт
Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната
Протест на

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев
Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя
Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Л юбен Дилов – син с остър пост, който в последствие разгневи дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Ето какво написа във Facebook Дилов:

"Бързам да кажа, че това обръщение е към онези, които сега се упражняват в плюене по полицията. Към онези, които преди три години опъваха прашки срещу нея, към онези които ѝ хвърляха запалена слама, а днес я замеряха с тоалетна хартия. Знаете ли, вие не сте много (и Слава Богу). Просто сте много кресливи. И понеже не сте много, а както чудесно я карате, няма никакъв изглед да станете повече, скоро ще ви погнат по улицата.

Няма да съм аз, нито пък някой от моя политически кръг. Сещате се кой ще ви погне. Крайно антилибералните, които копнеят да ви срещнат по някъде по тъмно. А вече и на светло искат да ви срещат... И сега идва най-забавното: когато ви погнат, на кого ще разчитате да ви опази? Ха - на същата тази полиция! Тя няма да е преизпълнена със състрадание към вас. Както не са преизпълнени със състрадание, примерно рибарите от Ченгене скеле, уреждането на чийто въпрос гръмко провалихте, не правейки разлика между сараите на Доган и техните лодки и бараки.

Имате невероятна, гениална способност, да си създавате неприятели... И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Както бие в Германия, в Белгия и във Франция. И го правя не от някаква носталгия по народната милиция, която често ме е побивала на младини или пък от кръвожадност. Правя го от загриженост за вас. Даже се оглеждам за подходяща законодателна инициатива. Мечтая за един пердах като в Гърция, например. Няма значение кого - дори мен да ме набият, пак ще ми стане весело и леко на душата. Ще си кажа: я, щом полицията започна да налага, май някаква държава започна да се възвръща.

Ще ви издам една голяма тайна: ДАНС например отдавна не търсят поддръжници на Ислямска държава в България. Те търсят поддръжници на каквато и да е държава. И това положение става неприятно в един момент, защото се дължи основно на вас - мнозинството от българите вече също търсят държава. Каквато и да е, може и недемократична. Търсят държава, в която полицията бие хулиганите, а не обратното. Може и несправедливо да е набит някой, но като цяло това да е тенденцията. Опасявам се, че не го разбирате. Всичко, което правите и изговаряте, показва че не го разбирате. Или както казва една стара поговорка: докато Бог не го зашлеви, селянинът няма да се прекръсти.

Снимката е илюстративна, нарочно не показвам днешните "протестни герои."

Сутринта ми прочетоха какво е написал Любен Дилов. Той има много остър, сатиричен и хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си. Той е много умен, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам. Това каза от Кюстендил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с публикацията на Дилов.

"Аз съм предлагал винаги министрите на вътрешните работи да са по възможност най-дипломатичните - от Румяна Бъчварова до Даниел Митов", обясни той, допълвайки, че полицията трябва да има своята превенция и уважение.

"Тя с бой не се изгражда. На всяко действие има отговор и противодействие", посочи Борисов. 

"Грешката в Русе е, че МВР избърза. Трябваше да говори, когато имаме всички факти и обстоятелства, но понеже сутринта говори областният управител и след това и кметът. И всеки разказа своята версия. В това намирам първоначалната грешка", каза лидерът на ГЕРБ. 

Борисов обясни, че превенцията на МВР е нейната сила, а не боят и добави.

Източник: Агенция "Фокус"    
Любен Дилов син Бойко Борисов Полиция Полицейско насилие ГЕРБ МВР Протести Държавност Facebook пост Политически коментар
Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

Камион избухна в пламъци на АМ

Камион избухна в пламъци на АМ "Струма"

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 21 часа
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 22 часа
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 16 часа

<p>Ескалацията на Русия изисква решителен отговор</p>

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Свят Преди 1 час

Безпрецедентното нахлуване на руски дронове в Полша отбелязва първия случай, в който самолети на НАТО трябваше да свалят вражески цели в рамките на въздушното пространство на Алианса

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Свят Преди 2 часа

Истинска война няма да започне, смята Мачей Шимански

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Свят Преди 2 часа

Защо скоростомерът на колата и GPS-ът често показват различни числа?

<p>Присъдата на Жаир Болсонаро разгневи САЩ</p>

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

Свят Преди 3 часа

Тръмп заяви, че е "много недоволен" от присъдата

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

Свят Преди 4 часа

След стрелбата Тръмп нарече Кърк "мъченик за истината и свободата"

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

Свят Преди 4 часа

Високопоставен политик каза, че Пекин "активно се готви за война"

"Възраждане" с нов протест в София

"Възраждане" с нов протест в София

България Преди 4 часа

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

<p>САЩ настоява: Г-7 да удари с мита купуващите руски петрол</p>

Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия

Свят Преди 4 часа

"Само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск"

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Свят Преди 5 часа

Полицията третира случилото се като инцидент

<p>&quot;Полша няма да бъде сплашена&quot;</p>

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

Свят Преди 5 часа

Тръмп заяви, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка

<p>Зеленски: Руското настъпление към Суми се провали</p>

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

Свят Преди 5 часа

Според украинските военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Свят Преди 5 часа

Бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Любопитно Преди 5 часа

Този ден е предпразненството на Въздвижението на светия Кръст Христов

<p>Мощно земетресение разтърси Камчатка</p>

Мощно земетресение разтърси Камчатка, възможно е цунами в Тихия океан

Свят Преди 5 часа

Земетресението е с магнитуд 7,4

Най-голямата луна в Слънчевата система може да бъде детектор на тъмна материя

Най-голямата луна в Слънчевата система може да бъде детектор на тъмна материя

Любопитно Преди 6 часа

Тъмната материя е невидима материя, която не излъчва собствена светлина

Снимката е илюстративна

Снаха срещу свекърва: Може ли наистина да спечелите най-старата битка в историята?

Любопитно Преди 6 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

