Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

П етимата обвиняеми са с мярка за неотклонение задържане под стража за неистински банкноти на обща стойност над 1,2 млн. евро, един от тях и за държане с цел разпространение на близо килограм кокаин.

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече във вторник като обвиняеми пет лица – двама български, двама румънски и един италиански гражданин, за държане на неистински парични знаци в големи количества, а един от тях и за държане с цел разпространение на 998 грама кокаин.

Днес, по искане на СГП Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо тях.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от тях, а за чуждите граждани и опасност от укриване. С тези доводи СГС определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.

Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.