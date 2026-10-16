България

Омбудсманът поиска яснота за здравните досиета на осиновените деца

Велислава Делчева настоява за информация кога ще бъдат въведени правила за обединяване на медицинските данни преди и след осиновяването. Проблемът може да затрудни записването на деца в ясли и детски градини

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 12:40
Омбудсманът поиска яснота за здравните досиета на осиновените деца
Източник: БГНЕС

О мбудсманът Велислава Делчева поиска от министъра на здравеопазването Катя Ивкова информация за напредъка по обединяването на електронните здравни записи на деца след пълно осиновяване. Целта е медицинските дейности и имунизациите, извършени преди и след осиновяването, да бъдат отразени в едно електронно здравно досие в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

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Препоръката е изпратена на 2 октомври след жалба на гражданка от София, която сигнализира за затруднения при осигуряването на пълна информация за имунизациите на осиновеното ѝ дете. От 1 октомври 2026 г. детето е трябвало да постъпи в детска ясла, което налага наличието на достъпни и пълни данни за поставените ваксини, включително преди осиновяването.

В жалбата се поставя въпросът за необходимостта от ясна процедура, по която здравните данни да бъдат обединени, без това да създава допълнителни административни затруднения за осиновителите или да възпрепятства достъпа на децата до услуги.

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  • Работна група подготвя промени

От предоставената информация става ясно, че Министерството на здравеопазването вече е предприело действия по казуса. Майката е била уведомена за сформирането на междуведомствена работна група, която да обсъди правните и фактическите възможности за обединяване на здравните записи на детето преди и след осиновяването.

Сред задачите на групата са разработването на процедура за оформяне на единно електронно здравно досие след пълно осиновяване и подготовката на необходимите промени в Наредба № Н-6 от 2022 г. за функционирането на НЗИС.

Омбудсманът настоява да получи информация дали работата на групата е приключила, готови ли са нормативните промени и кога ще започне реалното прилагане на механизма за коригиране и обединяване на електронните здравни записи на осиновените деца.

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Делчева очаква яснота и за това кога и къде ще бъдат публикувани окончателните правила, писмените указания и образците на заявления. Тя поставя въпроси и за инструкциите към регионалните здравни инспекции, сроковете за въвеждането им и реда за действие при технически проблеми с електронното здравно досие.

Общественият защитник настоява да бъдат предоставени и конкретни указания за действията, които родителите и осиновителите трябва да предприемат, за да бъдат отразени всички здравни данни на детето в НЗИС.

  • Омбудсманът настоява и за автоматично отчитане на имунизациите

Преди седмица Делчева изпрати друга препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. д-р Владимир Даскалов. В нея тя настоява имунизациите на децата да се отчитат автоматично в електронните им здравни досиета.

Повод за препоръката са жалби на родители, които са установили липсващи данни за поставени ваксини в НЗИС, въпреки че информацията за извършените имунизации е налична в системата на НЗОК.

Тогава омбудсманът подчерта, че прехвърлянето на отговорността за допълване на липсващите данни върху родителите създава допълнителна административна тежест. Това може да доведе и до затруднения при записването на децата в детски ясли и градини.

Делчева препоръча да бъдат обсъдени възможностите информацията да се отразява служебно от НЗОК или по искане на родителите. Така семействата няма да бъдат принуждавани да доказват обстоятелства, за които вече има данни в информационните системи на институциите.

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  • Целта е децата да не срещат административни пречки

И в двата случая основният проблем е свързан с пълнотата на електронните здравни досиета и обмена на информация между институциите.

При осиновяването е необходимо здравните записи от периода преди и след него да бъдат обединени при спазване на нормативните изисквания и правилата за защита на личните данни.

Омбудсманът очаква от Министерството на здравеопазването информация за напредъка по поетите ангажименти, конкретните срокове за въвеждане на необходимите правила и реда, по който гражданите ще могат да решават подобни казуси.

Според обществения защитник техническите и административните затруднения не трябва да се превръщат в пречка пред достъпа на децата и техните семейства до здравни и образователни услуги.

Редактор: Василена Василева
Източник: Омбудсман на Р България/Пресцентър    
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