Новите фирми намаляват с една трета, фалитите – с над 20%

Интересът към стартиране на нов бизнес в България рязко спада. От юли до септември в страната са регистрирани общо 7968 правни единици – с 31% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ).

За същото време 791 фирми са влезли в процедура по несъстоятелност или фалит, включително обявените в несъстоятелност. Техният брой също намалява – с 22,1% на годишна база.

Близо 1000 фирми са пред фалит за три месеца

Спад и спрямо пролетта

Понижението се вижда и при сравнение с предходното тримесечие. Спрямо април–юни новорегистрираните правни единици са с 29,7% по-малко, а фирмите в процедура по несъстоятелност – с 18,1% по-малко. За сравнение, през второто тримесечие новите фирми бяха 11 334, а банкрутите – 966.

Търговията доминира

Най-голям дял и при новите фирми, и при фалитите има секторът „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. На него се падат 84,4% от новорегистрираните правни единици и 90% от обявените в несъстоятелност.