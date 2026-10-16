Сидни Суини и Микеле Мороне уловени в гореща сцена от продължението на "Прислужницата"

С идни Суини отново облича престилката на потайната прислужница в продължението на хитовия си трилър от 2025 година!

29-годишната звезда от сериала „Еуфория“ бе заснета по време на съвместни сцени с Микеле Мороне в Ню Джърси. Продукцията е продължение на лентата „Прислужницата“. Първата част проследява историята на Мили (Суини) – бивша затворничка, която започва работа като икономка за богатото семейство на Нина (Аманда Сейфрид) и Андрю (Брандън Скленар). След като става жертва на тормоз от страна на Нина и се влюбва в Андрю, Мили разкрива много по-мрачен заговор, който завършва със смъртта на съпруга, пише PEOPLE.

Сега Суини отново се превъплъщава в героинята от бестселърите на Фрида Макфадън. До нея застава 36-годишният Мороне в ролята на Енцо – градинарят и доверено лице на Нина. На разпространените кадри Енцо целува Мили по челото, докато двамата водят сериозен разговор.

Мороне е облечен с кафяво кожено яке, светлорозова риза и дънки, докато Суини залага на по-небрежен вид с дънково яке върху черна тениска и кафяв панталон.

Снимките на „Прислужницата“ започнаха този месец – по-малко от година след като първият филм надмина всички очаквания в боксофиса, събирайки над 400 милиона долара при бюджет от едва 35 милиона долара. Едва месец след премиерата от киностудиото Lionsgate потвърдиха, че ще екранизират и втората книга от 2023 година, а Суини и Мороне отново ще поемат водещите си роли.

Sydney Sweeney spotted on the set of ‘The Housemaid’ 2 with co-star Stephen Kalyn in Hoboken https://t.co/qmsIl21lrr https://t.co/9VkxFkPObJ — New York Post (@nypost) October 15, 2026

Пол Фейг също се завръща на режисьорския стол, а Суини и авторката Фрида Макфадън отново са изпълнителни продуценти. През март към актьорския състав се присъедини Кирстен Дънст в все още неразкрита роля, а през юни бе обявено, че Пол Антъни Кели ще изиграе Дъглас Гарик.

През август бяха оповестени и допълнителни имена в каста: Стивън Калин се присъединява към звездния екип в ролята на Брок, а Британи Сноу ще изиграе Мерибет.

В „Прислужницата“ Мили се завръща на работа като икономка, този път за жена, която няма право никога да вижда. Условието е да открие истината зад заключената врата, която заплашва да разкрие тайни, далеч по-мрачни от нейните собствени.

Въпреки че историята на героинята Нина приключва в първата книга, 40-годишната Аманда Сейфрид вече сподели, че би искала да се завърне с епизодична роля.

Sydney Sweeney ile Michele Morrone, “Hizmetçinin Sırrı” filminin setinde kameralara yansıdı. https://t.co/sz8fNxstY5 — Daily Magazin (@daily_magazin) October 15, 2026

„Почти гарантирам, че ще имам малка епизодична роля... Задължително искам да видя как Нина Уинчестър ще продължи да бъде част от тази история и с удоволствие бих се върнала“, заяви актрисата пред Variety по време на филмовия фестивал в Палм Спрингс през януари.

Очаква се продължението на „Прислужницата“ да излезе по кината на 17 декември 2027 година.