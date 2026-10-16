Дейв Брум идва за първи път в България

Т ази година предстои 13-тото издание на Whiskey Fest Sofia. Най-големият уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 23 до 25 октомври, на добре познатата си вече локация в Sofia Event Center. Тазгодишното мото на събитието е „Шах и малц – партия за ценители“.

И тази година ще има над 40 щанда с повече от 400 уиски етикета, допълнени от специални ром и коняк селекции, а очакванията са Фестивала да бъде посетен от над 3 500 човека.

Специално за Whiskey Fest Sofia в България за първи път ще дойде Дейв Брум, международно признат експерт, носител на две награди „Гленфидих“ – престижно отличие за книги, посветени на храни и напитки. През 2013 г. журито на Международния конкурс за вина и спиртни напитки му връчва годишна награда за работата му по популяризиране на културата на уискито. Брум е автор на „Световен атлас на уискито“, който е единственият пътеводител, от който познавачи и новаци имат нужда, за да се ориентират в сложния свят на уискито. Форбс определя книгата като: „Най-добрата книга за уиски на всички времена. Задължителна за любителите!“.

Дейв Брум Източник: Whiskey Fest Sofia

По време Whiskey Fest Sofia желаещите ще могат да си вземат автограф от Дейв Брум, а запалените уиски фенове могат да се запишат за ексклузивен мастър клас воден от Брум.

„Изключително сме щастливи, че Дейв Брум прие поканата ни и за първи път ще посети България. Той е един от най-уважаваните световни автори и уиски експерт, посветил десетилетия на търсенето на характера зад всяка чаша. Огромна чест е да посрещнем един от най-разпознаваемите гласове в света на уискито“, споделя Младен Василев, организатор на Whiskey Fest Sofia.

Източник: Whiskey Fest Sofia

Whiskey Fest Sofia, 23-25 октомври. Билетите са в продажба в мрежата на Bilet.bg

Сайт: https://whiskeyfestsofia.bg/

FB: https://www.facebook.com/whiskeyfestsofia/

Whiskey Fest Sofia призовава да се консумира отговорно!