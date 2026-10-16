Сривове в мрежата за данни нарушиха въздушния трафик в Италия

В ъздушният трафик в Италия беше сериозно нарушен в ранните часове в петък заради поредица от проблеми с мрежата за предаване на данни. Част от полетите бяха забавени, а други бяха отменени, предаде италианската информационна агенция АНСА.

Технически срив блокира излитащите полети на летищата във Великобритания

На летище „Фиумичино" в Рим към момента на публикуване бяха отменени четири заминаващи полета - до Милано „Линате", Рияд, Тирана и Триест. Около 20 други полета бяха забавени с между 15 минути и един час.

Италианската компания за управление на въздушното движение ENAV съобщи, че капацитетът за обслужване на въздушния трафик е намалял наполовина. От компанията изключиха възможността причината да е кибератака или саботаж.

На пътниците се препоръчва да проверяват при авиокомпаниите си дали има промени в разписанието на полетите им.