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Историческа визита: Вселенският патриарх Вартоломей пристига утре у нас

По покана на Св. Синод Вселенският патриарх Вартоломей идва на историческо посещение в България. Визитата на духовното лице, известно с острата си позиция срещу войната в Украйна, предизвика както силен интерес, така и спорове у нас

16 октомври 2026, 11:20
Историческа визита: Вселенският патриарх Вартоломей пристига утре у нас
Вселенският патриарх Вартоломей   
Източник: БТА

У тре, 17 октомври, България ще бъде домакин на събитие от изключителна духовна и геополитическа тежест. По покана на Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ) на официално посещение в страната пристига Вселенският патриарх Вартоломей. Неговото идване съвпада с един от най-светлите празници за православния ни народ - честването на паметта на небесния закрилник на България, свети Йоан Рилски Чудотворец.

Кой е патриарх Вартоломей и защо визитата му е ключова?

Вселенският патриарх е възприеман като „пръв сред равни“ (Primus inter pares) между предстоятелите на православните църкви по света. Заемащ катедрата в Константинопол (Истанбул) от 1991 г., Вартоломей е една от най-влиятелните и същевременно дискутирани фигури в съвременното християнство.

В последните години неговото име стана символ на принципна позиция срещу военната агресия. Патриарх Вартоломей бе сред първите духовни лидери, които остро осъдиха войната в Украйна и отправиха директни критики към ръководството на Руската православна църква за това, че оправдава действията на Кремъл. Историческият обрат настъпи през 2019 г., когато Вселенската патриаршия даде Томос (документ за автокефалия) на Православната църква в Украйна, целейки да преодолее някогашния разкол. Това решение обаче доведе до дълбок разрив в отношенията между Москва и Константинопол, чиито ехо-вълни днес се усещат в целия православен свят.

В този контекст визитата на Вселенския патриарх у нас е мощен сигнал за търсене на диалог, но и тест за българското православие в момент на глобално геополитическо и духовно противопоставяне.

Източник: БТА
  • Програмата: От Синодната палата до духовния център в Рила

Официалното посрещане на патриарх Вартоломей ще се състои утре в 17:00 часа пред Синодалната палата в София, където той ще бъде приветстван от Българския патриарх Даниил и митрополитите от Светия Синод.

Програмата продължава в 18:00 ч. в Националния дворец на културата (НДК), където двамата предстоятели съвместно ще открият монументалната изложба „Света Гора в София“ на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942 – 2016). Събитието се организира под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и Министерството на външните работи на Република Гърция.

Неделният ден (18 октомври) ще започне с посрещане на патриарх Даниил (09:00 ч.) и патриарх Вартоломей (09:15 ч.) в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. В 09:30 ч. ще започне тържествена архиерейска света литургия с молитвеното участие на двамата духовни водачи. В 12:00 ч. ще бъде отслужен Трисагий на гроба на блаженопочившия Български патриарх Неофит.

Кулминацията на визитата ще бъде на 19 октомври - празника на св. Йоан Рилски. От 09:00 ч. Вселенският патриарх ще оглави празничната съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител, превръщайки Рилския манастир в духовното сърце на православието през този ден.

  • Напрежение и обществени реакции

Посещението обаче не преминава без противоречия. През последните седмици у нас бе разпространено отворено писмо, подписите си под което са сложили около 2300 души. Подписалите се противопоставят на визитата, отправяйки към Вселенския патриарх обвинения в икуменизъм и отстъпление от традиционните православни канони.

Източник: БГНЕС    
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