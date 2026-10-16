Любопитно

Шер разкри „тайната“ зад емблематичната си прозрачна рокля от Met Gala през 1974 г.

Повече от 50 години след легендарната Met Gala през 1974 г., Шер разкри тайната зад скандалната си прозрачна рокля. Оказва се, че изящният тоалет на Боб Маки е шит от забранен за внос плат, пренесен контрабандно в САЩ лично от Марлене Дитрих

16 октомври 2026, 12:14
Шер разкри „тайната“ зад емблематичната си прозрачна рокля от Met Gala през 1974 г.
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

З абранен за внос плат, контрабандна пратка от Европа и кинолегендата Марлене Дитрих в ролята на таен куриер - това не е сюжет на шпионски трилър, а истинската тайна зад най-дръзката рокля в историята на поп културата. Повече от пет десетилетия по-късно Шер най-накрая повдигна завесата около скандалния тоалет, с който разтърси червения килим на Met Gala през 1974 г, съобщи Page Six.

След кончината на легендарния дизайнер Боб Маки през септември 2026 г. на 87-годишна възраст, 80-годишната звезда даде емоционално интервю за списание Vogue, в което разкри неподозирани подробности от ателието на своя най-близък творчески партньор.

„Дрехите на Боб бяха толкова съвършено изработени, че можеше да ги облечеш откъм опаката страна. Много хора се опитваха да копират роклите му, но никой не можеше да сътвори това, което правеше той“, споделя Шер.

Незаконният плат, за който никой не подозираше

Прозрачната рокля, изработена от фина мрежа с бродерии и пищни пера по ръкавите и подгъва, се превръща в истинска революция в света на модата и остава любимият тоалет на певицата и до днес.

Тайната на дрехата обаче се крие в самото ѝ изработване. Роклята е шита от изключително фин плат, наречен „суфле“, който по онова време е бил забранен за внос и употреба в САЩ.

Марлене Дитрих в ролята на контрабандист

За да се сдобият с ценната материя, Боб Маки и Шер получават неочаквана помощ от друга икона на киното - Марлене Дитрих, която пренася плата незаконно в Щатите.

„Помня как отидох на проба за роклята и видях малката кухненска част в ателието. Една жена вадеше неща от хладилника и ги изхвърляше в кошчето. Нямах представа какво прави. Попитах: „Боб, коя е тази жена?“, а той ми отвърна: „Това е Марлене Дитрих!“. Именно тя донесе материала, от който направихме роклята“, разказва Шер.

Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

„Без Боб нямаше да съм модна икона“

Певицата откровено признава, че именно дизайнерът е човекът, който е изградил нейната визуална идентичност и я е превърнал в световно признат моден еталон.

„Без Боб със сигурност нямаше да бъда модна икона. Той беше толкова важен за създаването на моя собствен стил. Правила съм и други неща сама, но Боб бе човекът, който наистина ме подтикна към тези истински бляскави моменти“, категорична е изпълнителката.

Източник: Page Six    
Шер Боб Маки Марлене Дитрих Met Gala Прозрачна рокля Мода Контрабанда Забранен плат Модна икона Червен килим
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция

Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция

Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Ще сложим ли край на смяната на часовото време? Здравни експерти посочиха кое е по-полезно за здравето

Ще сложим ли край на смяната на часовото време? Здравни експерти посочиха кое е по-полезно за здравето

Фермер случайно откри 8-метрова статуя на Рамзес II

Фермер случайно откри 8-метрова статуя на Рамзес II

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мартин Димитров

ДБ: Бюджет 2027 води България към катастрофа, реалният дефицит е 5%

Парите ни Преди 24 минути

Предлагат компенсация от 20 евроцента на литър гориво за сметка на данъка върху свръхпечалбата

ЦИК: Нови скенери ще улесняват обработката на изборните протоколи

ЦИК: Нови скенери ще улесняват обработката на изборните протоколи

България Преди 25 минути

Стоянка Балова изрази увереност, че процесът няма да срещне затруднения

Кметът на Кърджали: Към нас са отправени десетки сигнали за полицейско насилие в града

Кметът на Кърджали: Към нас са отправени десетки сигнали за полицейско насилие в града

България Преди 43 минути

Заместник-председателят на ДПС заяви, че част от случаите вече са отнесени до компетентните институции. Партията поиска оставката на директора на областната полиция Щерьо Милчев

Ледник

Ледникът на Страшния съд заплашва да вдигне световния океан с 3 метра

Любопитно Преди 45 минути

Ледникът Туейтс в Западна Антарктида, наричан „Ледникът на Страшния съд“ заради катастрофата, която би предизвикал неговият колапс, е голямата неизвестна, когато става въпрос за прогнозиране на глобалното покачване на морското равнище

Два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били подпалени

Два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били подпалени

България Преди 55 минути

От партията твърдят, че колите са били залети с леснозапалима течност, настояват за бързо разследване

Рут Снайдър

„Обявявам тази жена за мъртва“: Смразяващата история на Рут Снайдър - единственият човек, заснет на електрическия стол

Любопитно Преди 1 час

През 1928 г. брутална убийца приключва живота си на електрическия стол в затвора Синг Синг. Без никой да забележи, таен фотограф заснема последните ѝ глътки въздух, създавайки един от най-скандалните и зловещи кадъра в историята на световната преса

Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо

Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп реши, че все пак ще отмени решението на Пентагона да излъчва на живо екзекуция чрез разстрел. Тази идея предизвика много критики в САЩ - и от демократи, и от републиканци

Колко струва зимнината тази година

Колко струва зимнината тази година

Парите ни Преди 1 час

Лютеницата и киселите краставички излизат по-изгодно от туршията, а карфиолът натоварва най-много бюджета

Изненада от лабораторията: Веганската диета се отрази зле на мишки

Изненада от лабораторията: Веганската диета се отрази зле на мишки

Любопитно Преди 1 час

Изследователи от Университета в Женева, Швейцария, установиха, че когато мишките преминат на изцяло растителна диета, само за няколко дни функцията на черния им дроб се променя и те изпитват значително намаляване на мотивацията за физическа активност

Българин, превозвал мигранти, бе задържан след гонка с полицията край Солун

Българин, превозвал мигранти, бе задържан след гонка с полицията край Солун

България Преди 1 час

61-годишният мъж първо опитал да избяга с колата си, а после и пеша. В автомобила му били открити трима иранци без документи за законен престой в Гърция

ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, поиска трима министри да отговарят пред НС

ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, поиска трима министри да отговарят пред НС

България Преди 1 час

От партията твърдят, че договори за пътни ограничителни системи се прекратяват, за да бъдат възложени отново на по-високи цени

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

България Преди 1 час

Промените в Закона за управление на отпадъците предвиждат по-голяма конкуренция между фирмите и промяна в режима за организациите по оползотворяване на отпадъци. От ДБ критикуваха преработените текстове, а управляващите заявиха, че целта е по-голяма прозрачност и контрол

Снимката е илюстративна

Станаха ясни победителите в тазгодишното издание на кампанията „Хижа на годината“

Любопитно Преди 1 час

Хижите „Белмекен“, „Партизанска песен“, „Македония“ и „Вихрен“ спечелиха призове в четвъртото издание на кампанията „Хижа на годината“, събрала над 46 000 гласа от любители на планината

Доналд Тръмп пред строежа на балната залата на Белия дом

Секретни документи разкриват дарителите зад 330-те милиона долара за балната зала на Тръмп

Свят Преди 1 час

Списък, получен от американското издание „Вашингтон Пост“, разкрива всички основни спонсори на проекта за бална зала в Белия дом, включително досега неогласени благодетели, които са се възползвали от регулаторни решения, държавни договори и в един случай - от помилване за член на семейството

Икономисти: МРЗ от 660 евро е разумна, протестите няма да доведат до резултат

Икономисти: МРЗ от 660 евро е разумна, протестите няма да доведат до резултат

Парите ни Преди 1 час

Георги Вулджев от ЕКИП и Никола Филипов коментираха минималната заплата, бюджетния дефицит и данъка върху свръхпечалбата

Дейв Брум

Дейв Брум идва за първи път в България

Любопитно Преди 2 часа

Авторът на „Световен атлас на уискито“ ще е специален гост на Whiskey Fest Sofia

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

DARA се кандидатира за „Грами“ в 4 категории

Edna.bg

Запек? Ето 13 доказани съвета от лекари за бързо и трайно облекчение

Edna.bg

DARA кандидатства за четири категории на „Грами“ 2027

Nova.bg

Какво време ни очаква до края на октомври

Nova.bg