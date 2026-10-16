Шер разкри „тайната“ зад емблематичната си прозрачна рокля от Met Gala през 1974 г.

З абранен за внос плат, контрабандна пратка от Европа и кинолегендата Марлене Дитрих в ролята на таен куриер - това не е сюжет на шпионски трилър, а истинската тайна зад най-дръзката рокля в историята на поп културата. Повече от пет десетилетия по-късно Шер най-накрая повдигна завесата около скандалния тоалет, с който разтърси червения килим на Met Gala през 1974 г, съобщи Page Six.

След кончината на легендарния дизайнер Боб Маки през септември 2026 г. на 87-годишна възраст, 80-годишната звезда даде емоционално интервю за списание Vogue, в което разкри неподозирани подробности от ателието на своя най-близък творчески партньор.

„Дрехите на Боб бяха толкова съвършено изработени, че можеше да ги облечеш откъм опаката страна. Много хора се опитваха да копират роклите му, но никой не можеше да сътвори това, което правеше той“, споделя Шер.

Незаконният плат, за който никой не подозираше

Прозрачната рокля, изработена от фина мрежа с бродерии и пищни пера по ръкавите и подгъва, се превръща в истинска революция в света на модата и остава любимият тоалет на певицата и до днес.

Cher shares ‘secret’ behind her iconic sheer dress from the 1974 Met Gala https://t.co/Cm4rc40jIt https://t.co/7v6RqEyqsl — New York Post (@nypost) October 15, 2026

Тайната на дрехата обаче се крие в самото ѝ изработване. Роклята е шита от изключително фин плат, наречен „суфле“, който по онова време е бил забранен за внос и употреба в САЩ.

Марлене Дитрих в ролята на контрабандист

За да се сдобият с ценната материя, Боб Маки и Шер получават неочаквана помощ от друга икона на киното - Марлене Дитрих, която пренася плата незаконно в Щатите.

„Помня как отидох на проба за роклята и видях малката кухненска част в ателието. Една жена вадеше неща от хладилника и ги изхвърляше в кошчето. Нямах представа какво прави. Попитах: „Боб, коя е тази жена?“, а той ми отвърна: „Това е Марлене Дитрих!“. Именно тя донесе материала, от който направихме роклята“, разказва Шер.

Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

„Без Боб нямаше да съм модна икона“

Певицата откровено признава, че именно дизайнерът е човекът, който е изградил нейната визуална идентичност и я е превърнал в световно признат моден еталон.

„Без Боб със сигурност нямаше да бъда модна икона. Той беше толкова важен за създаването на моя собствен стил. Правила съм и други неща сама, но Боб бе човекът, който наистина ме подтикна към тези истински бляскави моменти“, категорична е изпълнителката.