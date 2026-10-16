Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

21-годишен мъж е задържан и обвинен за тежко престъпление в Харманли, след като след мащабно издирване негов връстник беше открит мъртъв във водите на река Харманлийска, съобщиха от МВР.

Разследването по случая е започнало на 13 октомври, когато е подаден сигнал за изчезването на младеж от село Черногорово, живеещ във вилната зона на Харманли. Той бе обявен за общодържавно издирване.

Опитал да продаде телефона на жертвата

В хода на оперативните действия криминалистите установили, че ден преди момчето да бъде обявено за изчезнало, то е било забелязано в компанията на заподозрения. Двамата се разхождали в района на комплекс „Приказките“ край града.

Според данните на разследващите, впоследствие заподозреният се прибрал сам и направил опит да продаде мобилния телефон на изчезналия си връстник.

Зловещата констатация на съдебния лекар

На 15 октомври, след мащабни издирвателни действия и претърсване на района, тялото на младия мъж е било намерено във водите на река Харманлийска.

Жертвата е била вързана.

Според първоначалното заключение на съдебния лекар, преди тялото да бъде хвърлено във водата, мъжът е бил удушен.

Прокуратурата го прибра за 72 часа

Наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура - Хасково вече е повдигнал официално обвинение на 21-годишния заподозрян и го е задържал с мярка за срок до 72 часа.

В мащабната акция по разкриване на престъплението са участвали служители на ОДМВР - Хасково, Главна дирекция „Национална полиция“ - София, както и екипи от водолази и пожарникари.

Работата по пълното документиране на случая продължава под надзора на държавното обвинение.