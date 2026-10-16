Пребиха ученик до загуба на съзнание пред гимназия в Търговище, има арестувани

Б рутален побой пред училище разтърси Търговище. 18-годишен ученик бе нападнат и пребит до безсъзнание посред бял ден точно пред сградата на гимназията си. Благодарение на светкавичната реакция на полицията, извършителите - двама младежи от близко село - вече са задържани зад решетките.

Инцидентът е станал на 15 октомври около 12:40 часа. В резултат на нанесените му удари пострадалият младеж е получил средна телесна повреда, изразяваща се във временна загуба на съзнание.

Бърза полицейска акция и арести

Непосредствено след сигнала служителите на РУ-Търговище са предприели заградителни и издирвателни действия. За броени часове криминалистите са установили самоличността на нападателите.

Задържаните са: 19-годишен младеж от село Буховци и негов непълнолетен съучастник от същото село.

Двамата са арестувани за срок до 24 часа на основание Закона за МВР.

По случая вече е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс за причиняване на средна телесна повреда. Работата по разкриване на причините за агресията продължава под надзора на прокуратурата.