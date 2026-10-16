Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция

Марк Рюте след срещата с Радев и Дан: НАТО засилва защитата от дронове в Черно море

Ужасът от токсичния смог: Индонезия хвърля тонове сух лед от небето, за да спаси населението

Обвинения в изтезания и наркотрафик: Мадуро и съпругата му се изправиха пред съда в Ню Йорк

"Оцеляхме като по чудо": Българин разказва за бурята в Истанбул

Е вропейският съюз трябва да засили защитата на външните си граници и да осигури по-голяма подкрепа за държавите, които са подложени на най-силен миграционен натиск. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща на високо равнище, посветена на миграцията, в рамките на Европейския съвет в Брюксел.

Според българския премиер ефективната охрана на външните граници е едно от основните условия за гарантиране на сигурността в Европа. Той подчерта необходимостта от солидарност между държавите членки и конкретна помощ за страните, които поемат основната тежест в противодействието на нелегалната миграция.

Радев постави акцент и върху сътрудничеството с държавите на произход на мигрантите. По думите му трайното ограничаване на нелегалната миграция изисква не само засилен граничен контрол, но и по-ефективни процедури за връщане на хората, които нямат право да останат на територията на ЕС, предаде NOVA.

Украйна и напрежението в Черно море сред водещите теми

Вторият ден от заседанието на Европейския съвет е посветен на войната в Украйна, европейската отбрана и заплахите от страна на Русия. Сред обсъжданите въпроси са хибридните действия и последните атаки срещу търговски кораби в Черно море, в близост до България и Румъния.

В Брюксел пристигна и украинският президент Володимир Зеленски на фона на ново напрежение в отношенията му с американския президент Доналд Тръмп.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС подготвя 22-рия пакет от санкции срещу Москва и няма намерение да отменя действащите ограничения, докато Русия не прекрати войната.

Тя припомни, че европейските държави са подкрепили предложението на Тръмп за енергийно примирие, но според нея Москва не е спазила договореността.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също призова за засилване на натиска върху Русия.

Сред обсъжданите въпроси е и възможността замразените руски активи да бъдат използвани за финансиране на Украйна. Паралелно с това европейските лидери разглеждат мерки за укрепване на общата отбрана и за повишаване на сигурността в Черноморския регион.