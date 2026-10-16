Откриха 2000-годишен акведукт край Йерусалим: Водата в него вероятно е използвана от Исус

С ензационно археологическо откритие край Йерусалим възроди историята от библейски времена. Учени изровиха отлично запазен 300-метров участък от 2000-годишен акведукт, който според библейски изследователи е пренасял водата, използвана лично от Исус Христос и неговите ученици при посещенията им в Храмовия хълм, пише Fox News.

Израелската служба за антиките (IAA) обяви, че грандиозното съоръжение е разкрито при разкопки край кибуца Рамат Рахел, южно от Йерусалим, броени дни преди започването на нов жилищен проект.

Забележително инженерно постижение

Изграден още по времето на Хасмонейската династия, древният акведукт се е простирал на цели 21 километра - от т.нар. „Басейни на Соломон“ край Витлеем до самия център на юдейския религиозен живот.

Архитектите от онази епоха са постигнали невероятен инженерен подвиг: водата се е движила изцяло благодарение на гравитацията, като денивелацията по целия маршрут е била едва един метър на километър. Професорът по религия Дъглас Естес сравнява мащаба на това строителство с изграждането на съвременните небостъргачи.

„Свикнали сме да мислим за Рим като за единствената велика сила по онова време, а за Йерусалим - като за малка столица. В действителност Хасмонеите са изграждали този акведукт по същото време, в което римляните са строели своя водопровод към Храма на Юпитер в Рим“, обяснява Естес.

Водата, която свързва Стария и Новия завет

Водопроводът е захранвал Втория йерусалимски храм. Водата е била от решаващо значение както за почистване след масовите жертвоприношения, така и за ритуалното очищение (микве) на вярващите. Именно в този храмов комплекс се разиграва и известната библейска сцена, в която Исус изгонва търговците и сарафите.

Според проф. Естес няма съмнение, че Исус, неговите апостоли и първите християни са пили и ползвали вода точно от този източник: „Този акведукт е пренасял „жива вода“ от Витлеем до Храмовия хълм. За християните тук има дълбок символизъм - Исус идва именно от Витлеем като „живата вода“, за да се превърне в самия Храм и да даде себе си в жертва за хората“.

Любопитен факт е, че макар и построен преди две хилядолетия, акведуктът е използван с прекъсвания почти до началото на XX век. Днес властите планират да го интегрират в главния вход на новия жилищен комплекс, превръщайки го в музей на открито.