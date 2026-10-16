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Всяка четвърта компания в небанковия финансов сектор вече има стратегия за дигитализация

Повечето застрахователи, пенсионни и инвестиционни дружества дават за иновации до 20% от разходите си, сочи проучване на КФН

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 октомври 2026, 11:21
Всяка четвърта компания в небанковия финансов сектор вече има стратегия за дигитализация
Източник: iStock

Всяка четвърта компания в небанковия финансов сектор вече има стратегия за дигитализация, а 32% са в процес на нейното разработване. Това показва анкетно проучване на Комисията за финансов надзор (КФН) за периода 2020–2026 г. сред 50 водещи компании, съобщиха от комисията.

В трите сектора – застрахователния, осигурителния и инвестиционния, преобладават дружествата, които инвестират до 20% от общите си разходи във финансови иновации. Те планират да запазят сходен размер на инвестициите и през следващите три години.

Иновациите стават част от бизнеса

Според изводите на КФН секторът преминава от въвеждане на дигитализация и експерименти с нови технологии към изграждане на цялостни модели, при които иновациите са част от бизнеса. Това изисква системно управление на технологичните, оперативните и регулаторните рискове.

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Най-новото проучване, проведено през 2026 г., откроява ясна тенденция – дигитализацията е трайно свързана с дългосрочното развитие на небанковия финансов сектор. Наред с внедряването на нови технологии все по-голямо значение имат устойчивостта на цифровите процеси, регулаторното съответствие, защитата на данните и ефективното управление на информацията.

Сред най-широко използваните технологии се открояват дигиталните платформи, интерфейсите за програмно приложение (API) и електронната идентификация на клиенти (eKYC). Те се прилагат за автоматизация на процеси, обработка и анализ на големи обеми данни, подобряване на клиентското обслужване и повишаване на съответствието с нормативните изисквания.

Предизвикателствата се разширяват

Освен киберсигурността и защитата на данните все по-значими предизвикателства за компаниите са зависимостта от външни доставчици, интеграцията на новите технологии със съществуващите ИТ системи и недостигът на квалифицирани кадри.

Сравнение с предходните години

Проучването на КФН от 2020 г. показва, че в условията на пандемията от COVID-19 основният фокус е бил върху внедряването на дигитални платформи, облачни услуги и мобилни технологии. Тогава използването на изкуствен интелект все още е било ограничено, но пандемията е ускорила дигитализацията и е насочила дружествата към решения за намаляване на разходите, повишаване на оперативната ефективност и подобряване на достъпа до финансови услуги.

В киберзащитата най-съществената роля е на екипа, който внедрява технологиите

Специализираното проучване на КФН за използването на изкуствен интелект от 2021 г. потвърждава, че технологията е все още в сравнително ранен етап на внедряване, но нагласите към нея са предимно положителни. Тогава 45% от участниците оценяват влиянието на ИИ като положително, а над 42% отчитат положителен ефект върху оптимизацията на работните процеси.

Редактор: Маргарита Костадинова
Дигитализация Небанков финансов сектор КФН Финансови иновации Изкуствен интелект Киберсигурност Защита на данните Регулаторно съответствие Застрахователен сектор Инвестиции в технологии
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