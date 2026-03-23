Олимпийската медалистка Лора Христова се прибра в България (СНИМКИ)

Тя завърши Олимпийските игри като състезателката с най-висока точност в стрелбата

Обновена преди 1 час / 23 март 2026, 09:30
Б ронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо Лора Христова се прибра на българска земя. На Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София тя бе посрещната от най-близките си хора - нейното семейство и много приятели, както и от десетки деца, трениращи биатлон в родния ѝ град Троян. Сред официалните лица, които уважиха завръщането на Христова, бяха министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, зам.-министърът проф. Даниела Дашева, президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев и кметицата на Троян Донка Михайлова.

На изхода за пристигащи биатлонистката бе посрещната с питка, а баба ѝ ѝ бе донесла от любимата ѝ домашна баница. Пред журналисти Христова заяви, че приготвянето на баница ще бъде и едно от първите неща, с които ще се захване да прави, но преди това иска да си почине и да прекара време със семейството си и приятелите си.

Източник: БТА

"Очаквах такова посрещане и сега вече идва моментът да се насладя на почивката. За мен беше сбъдната мечта да представям България на най-големия спортен форум и съм щастлива, че завоювах и медал", каза Христова, която взе бронза в индивидуалния старт на 15 километра.

"Надявам се, че моят успех ще бъде както стимул за всички тези деца, които днес са дошли тук, така и за това да се създадат по-добри условия за подготовка. Сега искам да се видя със семейството и да наваксам време с приятелите ми. Много важна за моя успех се оказа менталната ми подготовка и това да успея да се справя с напрежението по време на състезанието. Чуждите очаквания не са проблем за мен. Аз гледам да си върша моята работа всеки ден. Сега ще имам време да направя и баница. Това ще бъде второто нещо, с което ще се захвана", добави тя.

Христова бе попитана и дали се е променило отношението на другите биатлонисти, след като е спечелила олимпийски медал.

"Не, всички винаги са били много дружелюбни, просто сега съм по-разпознаваема за тях. След Олимпиадата не сън се успокоила или отпуснала, просто не всеки ден е Великден и не може винаги да има силни резултати", каза още биатлонистката.

"Пътят от последното място в Пекин до бронза в Милано и Кортина бе тежък и дълъг, но с труд и постоянство това се постига. Готова съм да бъда лидер на българския отбор. Но мисля, че в нашия тим всеки е добър в нещо и всички се дърпаме заедно напред", завърши Лора Христова.

Източник: Георги Крумов/БТА    
