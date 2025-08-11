България

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Нови огнища пламнаха в неделя следобед, екипите възобновяват битката със стихията

11 август 2025, 08:48
Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе
Внимание! Опасно горещо време в понеделник

Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Пожар край Свиленград, затвориха АМ

Пожар край Свиленград, затвориха АМ "Марица"
Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала
Пожар избухна край летището в София

Пожар избухна край летището в София
Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София
Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

Г олемият пожар в Пирин, който избухна на 25 юли, отново се разгоря с нови сили. В неделя следобед са се появили нови огнища, които застрашават да навлязат на територията на Национален парк „Пирин“. Екипи от пожарникари, горски служители и доброволци отново се включиха в борбата със стихията тази сутрин.

Нови огнища в труднодостъпен терен

Пожарът, който тлееше в райони с торф, се е активизирал отново поради високите температури и вятъра през последните дни.

„За съжаление, през вчерашния ден, в късния следобед, се получиха нови огнища както на територията на Струмяни, така и на територията на Сандански“, заяви пред NOVA Иван Ризов, директор на горското стопанство в Струмяни.

Той уточни, че огнищата са на голямо разстояние едно от друго, като тези в община Сандански са високо в планината, в изключително труднодостъпен терен без достъп за автомобили. „Ходи се пеша повече от час. Всички екипи тръгнаха натам“, допълни Ризов.

Битката с времето и терена

Гасенето на огъня се извършва основно ръчно, като вода се носи на гръб. Въздушна техника засега не се коментира, но ако се наложи, ще бъде включена. Основната цел е пожарът да бъде локализиран преди обед, тъй като следобед се очаква вятър, който може да създаде сериозна опасност за служителите на терен.

„Има дълбок слой мъртва горска постеля, който тлее. Огнищата се развиват под земята, по корените“, обясни Ризов сложността на ситуацията.

Въпреки, че преди няколко дни е имало валежи, те са били твърде слаби, за да потушат напълно огъня. За момента няма пряка опасност за населените места в района, като селата Плоски и Лиляново, но екипите остават нащрек.

След близо 20-дневна борба със стихията, всички на терен са изключително уморени, но са решени да дадат всичко от себе си, за да овладеят пожара.

Източник: NOVA    
Пирин пожар
Последвайте ни

По темата

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Решаваща седмица за войната в Украйна

Решаваща седмица за войната в Украйна

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

И Австралия ще признае палестинската държава

Свят Преди 16 минути

Това съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе

<p>Калин Стоянов: Кортежът на Радев е достоен за велик диктатор</p>

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор

България Преди 51 минути

Коментарът е във връзка с посещение на президента във Варна, на което беше охраняван от няколко коли на НСО

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Свят Преди 2 часа

Израел беше подложен на остри критики от Съвета за сигурност на ООН заради планираната военна операция

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Свят Преди 2 часа

Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове

Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

Любопитно Преди 2 часа

Центърът предлага ексклузивни изживявания, сред които 90-минутна персонализирана процедура за лице

5 неща, за които никога не бива да говорите на първа среща

5 неща, за които никога не бива да говорите на първа среща

Любопитно Преди 3 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

Свят Преди 3 часа

Това обяви министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Технологии Преди 3 часа

Няма нужда 2-минутно видео да е 4GB

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Свят Преди 10 часа

Зеленски: Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Свят Преди 10 часа

Много от протестиращите развяваха израелски знамена

Фицо: Украйна ще трябва да плати скъпо

Фицо: Украйна ще трябва да плати скъпо

Свят Преди 11 часа

Украйна незабавно осъди Фицо за „открито обидна реторика срещу Украйна и украинския народ“

Ванс: Приключихме с финансирането на войната в Украйна

Ванс: Приключихме с финансирането на войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Той посочи, че се планира среща между Тръмп, Путин и Зеленски

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Свят Преди 13 часа

Трусът е бил усетен в няколко града в западната част на страната, включително Истанбул и Измир

Почина проф. д-р Татяна Червенякова

Почина проф. д-р Татяна Червенякова

България Преди 13 часа

Проф. Червенякова е дългогодишен преподавател в Медицинския университет в София и директор на инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“

Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Свят Преди 13 часа

Кличко не изключи изрично възможността за отстъпване на територии

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Свят Преди 14 часа

При обиските на различни адреси са иззети много дигитални материали, криптовалута, злато и пари

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Мария Илиева: Изгубих и намерих сърцето си (СНИМКИ)

Edna.bg

Знаехте ли тези 5 факта за Влади Въргала?

Edna.bg

Септември готви голяма изненада за мача с Берое

Gong.bg

Защитник на Ливърпул бесен на Слот, иска трансфер

Gong.bg

Авиокомпанията, свалила семейство с дете в инвалидна количка: Пътниците бяха агресивни

Nova.bg

Жега с максимален риск от пожари

Nova.bg