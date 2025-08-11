Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

Г олемият пожар в Пирин, който избухна на 25 юли, отново се разгоря с нови сили. В неделя следобед са се появили нови огнища, които застрашават да навлязат на територията на Национален парк „Пирин“. Екипи от пожарникари, горски служители и доброволци отново се включиха в борбата със стихията тази сутрин.

Нови огнища в труднодостъпен терен

Пожарът, който тлееше в райони с торф, се е активизирал отново поради високите температури и вятъра през последните дни.

„За съжаление, през вчерашния ден, в късния следобед, се получиха нови огнища както на територията на Струмяни, така и на територията на Сандански“, заяви пред NOVA Иван Ризов, директор на горското стопанство в Струмяни.

Той уточни, че огнищата са на голямо разстояние едно от друго, като тези в община Сандански са високо в планината, в изключително труднодостъпен терен без достъп за автомобили. „Ходи се пеша повече от час. Всички екипи тръгнаха натам“, допълни Ризов.

Битката с времето и терена

Гасенето на огъня се извършва основно ръчно, като вода се носи на гръб. Въздушна техника засега не се коментира, но ако се наложи, ще бъде включена. Основната цел е пожарът да бъде локализиран преди обед, тъй като следобед се очаква вятър, който може да създаде сериозна опасност за служителите на терен.

„Има дълбок слой мъртва горска постеля, който тлее. Огнищата се развиват под земята, по корените“, обясни Ризов сложността на ситуацията.

Въпреки, че преди няколко дни е имало валежи, те са били твърде слаби, за да потушат напълно огъня. За момента няма пряка опасност за населените места в района, като селата Плоски и Лиляново, но екипите остават нащрек.

След близо 20-дневна борба със стихията, всички на терен са изключително уморени, но са решени да дадат всичко от себе си, за да овладеят пожара.