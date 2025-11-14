България

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

14 ноември 2025, 12:23
Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент
Източник: iStock/GettyImages

С пециалистът гастроентеролог д-р Тихомира Георева е категорична, че диабетът не е присъда. „Това е сигнал, че тялото е загубило ритъма си. Този ритъм може да бъде възстановен“, казва специалистът.

„Инсулиновата резистентност, метаболитният синдром и диабетът са сред най-разпространените съвременни заболявания. Въпреки че често се свързват с наследственост, основната причина за развитието им се корени в начина, по който комбинираме храните ежедневно“, обясни д-р Георева.

Над 600 милиона души в света живеят с тази диагноза, а до 2050 г. се очаква броят им да нарасне до 850 милиона. 90% от тях са с диабет тип 2.

„Това е заболяване на начина на живот. Диабет тип 1 е автоимунен – тялото спира да произвежда инсулин. Диабет тип 2 е заболяване на навиците

– клетките спират да реагират на инсулина заради хранене, липса на движение и стрес“, поясни тя.

Преддиабетното състояние е ключовият момент, в който процесите могат да се обърнат. Много хора обаче не знаят, че развиват такова състояние. Сухотата в устата, честата жажда и отпуснатият корем са симптоми, на които трябва да обърнат внимание, съветва специалистът.

„Фокусът трябва да бъде насочен към тези хора.

С правилно хранене, движение и сън, за 6 до 12 месеца може да възстановим тази инсулинова чувствителност“,

споделя д-р Георева.

В България пациентите, диагностицирани с диабет са около 519 хил. души. Предполага се, че 134 хил. души все още не знаят, че имат диабет, а 235 хил. са в състояние на преддиабет. Това съобщават от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

За разлика от други заболявания, които имат ясни проявления и за които пациентите търсят помощ,

нито диабетът, нито предиабетът имат симптоми.

В повечето случаи хората съвсем случайно разбират, че нивото им на кръвна захар е опасно повишено. Затова специалистите съветват поне веднъж годишно всеки да си изследва нивото на кръвната захар.

Колко критичен момент е преддиабетът 

Преддиабетът е гранично състояние, в което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните ( между 5,7 и 6,4%), но не толкова високи, че да бъде поставена диагноза Диабет Тип 2. Въпреки че преддиабетът е обратимо състояние, 50% от хората, диагностицирани с него има вероятност да развият Диабет Тип 2 през следващите пет до 10 години, ако не вземат правилните мерки.

Хората в състояние на преддиабет имат:

  • 15% по-висок ръст от развитие на сърдечно-съдово заболяване
  • 16% по-висок риск от коронарна артериална болест (по-позната като артериосклероза)
  • 14% по-висок риск от инсулт
  • Много от тези пациенти имат недиагностицирано бъбречно заболяване
  • Повишена опасност от заболяване на очите, тъй като високите нива на кръвната захар увреждат малките кръвоносни съдове в задната част на очите
  • Предиабетното състояние е тясно свързано със сексуалната дисфункция при мъжете

Клиниката по ендокринология, болести на обмяната и диететика е една от водещите в страната в лечението не само на диабета, а и на предшестващите или съпътстващите му състояния каквито са преддиабетът и метаболитният синдром. Освен клинично лечение на заболяванията, свързани с повишени нива на кръвната захар, лекарите от клиниката изготвят за пациентите и индивидуални диетични режими, съобразени с конкретните им нужди.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
диабет преддиабет инсулинова резистентност начин на живот хранене движение симптоми кръвна захар метаболитен синдром превенция
