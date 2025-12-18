България

НС одобри целогодишно гъвкаво работно време за осиновители и родители на деца до 12 години

Пленарното заседание започна с декларация на "Величие" за оставката на омбудсмана и заместника му

Обновена преди 11 минути / 18 декември 2025, 06:50
НС одобри целогодишно гъвкаво работно време за осиновители и родители на деца до 12 години
Източник: БТА

Р одителите (осиновителите) на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година, реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда. Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

По-гъвкави условия на труд за родители на деца под 12 години

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

„За" промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители - ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи" и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против" беше групата на „Морал, единство, чест". С „въздържал се" гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие".

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Припомняме, че днешното пленарно заседание започна с декларация на „Величие", в която се настоява за оставка на омбудсмана и на заместник-омбудсмана.

 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Гъвкаво работно време Кодекс на труда Родители на деца Второ четене Народно събрание Деница Сачева ГЕРБ-СДС Социална политика Трудово право Законодателство
